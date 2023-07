Viernheimer THW-Big Band auf “Blauer Matinee” mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die THW-Big Band aus Viernheim begleitet musikalisch die “Blauen Matinee” der THW Bundesvereinigung e.V., mit der Martin Gerster (MdB) THW-BV Präsident sich bei 400 THW-Einsatzkräften für deren ehrenamtliches Engagement bedanken möchte.

Als Ehrengast verdeutlichte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in ihrer Rede die Bedeutung des THWs im Bevölkerungsschutz. Anschließend wurde Sabine Lackner die Ernennungsurkunde als neue THW-Präsidentin überreicht.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Kurz nach 11 Uhr in der Gemeindehalle in Ummendorf, Bandleader Albert Hofmann zählt das erste Musikstück ein. Die THW-Big Band beginnt mit der musikalischen Untermalung der “Blauen Matinee”.

Darauf folgen weitere Jazz-Songs, aber auch aktuelle Hits im Bigband Stil. Zu Gast bei der Festveranstaltung waren über 400 ehrenamtliche THW-Einsatzkräfte sowie Vertreter aus anderen Blaulichtorganisationen sowie der Politik.

Martin Gerster (MdB) spricht bei seiner Eröffnungsrede seinen Dank an die Helfern für ihren Einsatz, der in den letzten drei Jahren geprägt durch die Corona-Pandemie, dem Sturmtief Bernd sowie dem Ukraine-Krieg war, aus. Allein 2022 transportierten THW- Einsatzkräfte Hilfsgüter im Wert von fast 80 Millionen Euro für die Ukraine. 2021 brachten es die THW Helfer auf 3,7 Millionen Einsatzstunden im Zuge der Flutkatastrophe und der Corona Pandemie.

Ehrengast Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont die Wichtigkeit des THWs und des Ehrenamtes für den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Sie sei besonders stolz auf die Leistungen der vergangenen Jahre, wo umfangreiche Einsätze im In und Ausland den THW Kräften viel abverlangt hatten. Ohne die Ehrenamtlichen Helfer und deren unterstützenden Familien sowie Freunde, wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie bedankte sich ebenfalls mehrmals bei der THW-Big Band, die extra am vorherigen Tag aus Hessen angereist ist, um der Veranstaltung den musikalischen Rahmen zu verleihen.

Sabine Lackner, vor dem ersten Juli noch Vize-Präsidentin des THWs, bekam von der Bundesinnenministerin ihre Ernennungsurkunde zur THW Präsidentin überreicht. Sie freute sich bei ihrem ersten Amtstag an der Veranstaltung zwischen so vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern teilnehmen zu können.

Zusätzliche hilfreiche Informationen:

THW:

Die Bundesanstalt Technische Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes mit Hauptsitz in Bonn und ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Ca. 80 000 Ehrenamtliche Helfer aus 668 Ortsverbänden in ganz Deutschland lassen sich in ihrer Freizeit zu THW-Einsatzkräften ausbilden. Durch die Standardisierte Ausbildung sowie einheitliche Ausstattung können THW-Einsatzkräfte Bundesweit eingesetzt werden.

THW-Bundesvereinigung:

“Wir helfen denen, die helfen” das ist das Motto der THW Bundesvereinigung e.V.. Der Verein kümmert sich um die Förderung des Zivil- und Katastrophenschutzes und der Jugendarbeit und hilft bei dem Vergrößern der Bekanntheit des THWs. Sie engagiert sich im politischen Raum, um das THW noch mehr zu stärken.

THW-Big Band:

Die bundesweit einmalige THW-Big Band ist dem Ortsverband Viernheim angegliedert. Sie spielt bei offiziellen Anlässen und gibt eigene Konzerten. Dabei fördert sie die Bekanntheit des THWs und die Vermittlung dessen Auftrags.