Eberbach – Unternehmen können „KLIMAfit“ werden – Rhein-Neckar-Kreis bietet Projekt für betrieblichen Klimaschutz – Anzahl Teilnehmer begrenzt

Eberbach / Rhein-neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – StVE. Die Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises macht Unternehmen fit für die Zukunft. Wie das Landratsamt mitteilt, wird gemeinsam mit der Beratungsfirma Arqum GmbH für Unternehmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis das Projekt „KLIMAfit“ angeboten. Start ist, sobald sich mindestens fünf Unternehmen für eine Teilnahme entschieden haben. Mit dem Projekt wird ein leichter und unbürokratischer Einstieg in das Thema „betrieblicher Klimaschutz und Einsparungen von CO2 angeboten. KLIMAfit ist ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Teilnehmen können Unternehmen jeder Branche und Größe mit Sitz im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen ist auf zwölf begrenzt, die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. In einem Konvoi aus fünf bis zwölf Unternehmen wird an den betrieblichen Klimaschutz herangeführt. In Workshops und mit individuellen und fachkundigen Beratungen werden die Unternehmen befähigt, Klimaschutzleitlinien zu entwickeln, eine eigene Treibhausgasbilanz zu erstellen und Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und Kosten zu erarbeiten. Am Ende der erfolgreichen Projektteilnahme, nach ca. neun Monaten, steht eine öffentlichkeitswirksame Auszeichnung der Betriebe mit Beteiligung des Umweltministeriums. Zudem kann es Vorteile bei Finanzierungen durch das Vorliegen einer Treibhausgasbilanz geben.

Der eigene Kostenanteil hängt von der Anzahl der Teilnehmenden ab und liegt bei ca. 6000 bis maximal 6700 Euro (zzgl. MwSt.). Ggf. können zusätzliche Fördergelder in Anspruch genommen werden. Interessierte Unternehmen erfahren mehr zum Projekt bei: Dr. Anja Brandt, a.brandt@rhein-neckar-kreis.de; Telefon 06221/522-2497

Im Anhang ein Flyer mit ersten Informationen zum Projekt KLIMAfit. Online-Meetings mit weiterführenden Informationen sind in Planung.