Hotel Schloss Neckarbischofsheim aus Dornröschenschlaf erwacht! Ab September Restauranteröffnung

Neckarbischofsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Urb) – Mit neuem Pächter und anderem Konzept hat nach langem Leerstand das Hotel Schloss Neckarbischofsheim am Wochenende Eröffnung gefeiert. Das historische Kleinod im Kraichgau will als Hochzeits- und Tagungslocation durchstarten, aber auch am Wochenende das Restaurant öffnen. Die Türen sind offen, alles ist auf Hochglanz poliert und der Geruch von neuer Farbe zieht durch die Räume. Die Heidelberger Gastrogruppe Bliss Group Holding GmbH hat sich dem Hotel Schloss Neckarbischofsheim angenommen und mit einer großen Party am letzten Wochenende Eröffnung gefeiert.

Die neuen Pächter sind eine Gruppe von Gastronomen, die in Heidelberg bereits verschiedene erfolgreiche Gastronomien, Event-Locations und Catering betreiben. Dazu gehören, das Restaurant Neo in der Bahnstadt und das neue „Jil“ auf dem Dach des Plaza-Hotels in der Innenstadt. Die Hotellerie ist für die Gruppe zwar Neuland, aber das operative Geschäft übernimmt Judith von Borstel. Die 36- Jährige ist seit 4 Jahren bei der Bliss Group als Betriebsleiterin tätig und möchte nun als Hoteldirektorin wieder an ihre ehemalige Hotelkarriere anknüpfen. Bei der für die Pacht neu gegründeten Gesellschaft ist sie als Gesellschafterin mit eingestiegen. Ebenso wie Manfred Knöpfle, der sich als Küchenleiter um die Gastronomie kümmern wird. Zur Eröffnungsfeier lobten Thomas Seidelmann, Bürgermeister von Neckarbischofsheim, ebenso sowie Heidelbergs Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson die neuen Pächter für ihren Mut und dankten für das Wiederbeleben dieses Hotel-Schmuckstücks.

Auch die anwesende Tochter des Eigentürmers, Eliette von Gemmingen, zeigte sich erfreut, dass das Anwesen endlich wieder eine neue Ära erfährt. Für die Eröffnung und den Tag der offenen Tür am Sonntag wurde seit Monaten das Hotel auf Vordermann gebracht. Durch den Leerstand befand es sich sprichwörtlich im Dornröschenschlaf. „Wir haben zwar bis dato schon einiges renoviert und modernisiert, aber bis September benötigen wir noch Zeit für Details, Webseite und Personal“, erklärt Judith von Borstel. Der historische Charme des Hotels von 1829 soll beibehalten werden, aber mit den Renovierungsarbeiten zog vor allem im Restaurantbereich mehr Eleganz ein. Mit dezenten Farben, wie Creme und Holz lässt sich der Raum für bis zu 160 Gäste in allen Varianten und nach allen Bedürfnissen umdekorieren. Auch die große Außenterrasse mit Blick in den Park und die Alte Burg, bekam einen frischeren Look mit Designmöbeln. Die 30 Zimmer im alten Gebäudeteil Eventlocation und am Wochenende gastronomisches Ausflugsziel Das neue Konzept sieht eine Konzentration auf Tagungs-, Seminar-, Fest- undHochzeitsgäste vor.

„Wir werden keinen Regelbetrieb aufnehmen, sondern unsere 30 Zimmer und drei Tagungsräume eignen sich hervorragend für kleine Gruppenbuchungen“, sagt von Borstel. Außerdem war das Hotel samt großer Parkanlage und Alter Burg mit einem Trauzimmer aus dem 15. Jahrhundert schon in der Vergangenheit die perfekte Hochzeitslocation. „Es bieten sich hier Meetings im Grünen an, Familienfeste jeder Art und insbesondere kann im Trauzimmer oder in der angeschlossenen kleinen Kirche geheiratet und im Hotel gefeiert werden. Allerdings ist geplant, das Restaurant ab September immer am Wochenende mit einem à la CarteAngebot zu öffnen. Mit qualitativer regionaler Küche möchte man am Wochenende das Haus auch zum Wochenendziel für die Region machen. Vorteilhaft ist dabei nicht nur die malerische Lage im Park, sondern auch in der Region. Der Ort Neckarbischofsheim befindet sich nur 40 Kilometer von Heidelberg entfernt, 12 Kilometer von Sinsheim und 31 Kilometer von Heilbronn.

Über das Schloss Neckarbischofsheim:

Der Ort Neckarbischofsheim liegt inmitten des Kraichgaus – der „deutschen Toskana“ und zwischen Heilbronn, Heidelberg und Sinsheim. In einer großen Parkanlage befindet sich das Alte Schloss aus dem 16. Jahrhundert, das in einem ehemaligen Rittersaal das älteste

Trauzimmer der Region beherbergt. Die Vorburg wurde 1829 abgerissen und das heutige Neue Schloss erbaut. Seit 1991 befindet sich das Gebäude in privater Hand von Heinrich Schäfer und wurde die meiste Zeit als Hotel genutzt. Es bietet 30 Zimmer (55 Betten) teilweise im

Biedermeier-Stil, 3 Tagungsräume, ein Restaurant mit bis zu 160 Plätzen sowie eine große Außenterrasse für jede Art von Veranstaltung. Pächter ist die Bliss Group, Betreiber sind Judith von Borstel und Manfred Knöpfle als Mitgesellschafter.

Schloss Neckarbischofsheim

Schlossstraße 1

74924 Neckarbischofsheim

www.schloss-nbh.de

judith@bliss-group.de