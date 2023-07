Universitätsklinikum Mannheim ist Herzinsuffizienz-Schwerpunktklinik

Hagenbach/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten am 03.07.2023 in der Ludwigstraße in Hagenbach hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung drei Personen in einem dunklen BMW. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß. Durch die Explosionen ... Mehr lesen »