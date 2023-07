Ludwigshafen – Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz – Gründung der Bürgerstiftung Harthausen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz teilt mit, dass die Bürgerstiftung Harthausen gegründet wurde. Unter dem Dach der Stiftergemeinschaft entstand damit erstmals eine Bürgerstiftung, die den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde die Möglichkeit gibt, aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens mitzuwirken. Ortsbürgermeister Harald Löffler unterstützt die Gründung der Bürgerstiftung Harthausen und erklärt: “Eine Bürgerstiftung ist eine hervorragende Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde mehr Mitverantwortung für die Gestaltung des Gemeinwesens zu ermöglichen. Durch die Beteiligung an der Bürgerstiftung können wir gemeinsam Projekte initiieren und umsetzen, die den Bedürfnissen und Wünschen der Harthausener Bürgerinnen und Bürger entsprechen.”

Bürgerstiftung Harthausen: Förderung in vier Teilbereichen / Spenden und Zustiftungen möglich

Die Bürgerstiftung Harthausen ist in die Bereiche Kinder und Jugend, Senioren, Bildung und Kultur sowie Sport gegliedert. Um die Arbeit der Bürgerstiftung Harthausen zu unterstützen und aktiv mitzugestalten, haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Spenden oder Zustiftungen zu leisten. Die Sparkasse nimmt Spenden unter der IBAN DE85 5455 0010 0191 4629 93 entgegen. Jeder Spender kann selbst bestimmen, welchem Bereich seine Zuwendung zugutekommen soll, indem er dies im Verwendungszweck angibt. Ortsbürgermeister Harald Löffler betont: “Die Teilbereiche Kinder und Jugend, Senioren, Bildung und Kultur sowie Sport decken wichtige Aspekte unseres Gemeinwesens ab. Durch Spenden und Zustiftungen können wir gezielt in diese Bereiche investieren und somit das Leben in Harthausen nachhaltig verbessern.”

Engagement als Stifter für Bürger, Unternehmen und Kommunen

Ingo Kattengell, Generationenmanager der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Möglichkeit für Bürger, Unternehmen und Kommunen, sich als Stifter zu engagieren. Als Ergänzung zu den eigenen fünf Stiftungen der Sparkasse bietet sie die Chance, mit einem Kapital ab 10.000 Euro eigene Stiftungen zu gründen. Dabei werden die Stifter professionell betreut, ohne großen Verwaltungsaufwand, aber mit höchstem Maß an Individualität. Von diesem Engagement profitieren nicht nur das bürgerschaftliche Engagement sowie gemeinnützige Vereine und Organisationen der Region, sondern auch die Stifter selbst. Die gestifteten Gelder sind erbschafts- und schenkungssteuerfrei und wirken sich steuermildernd auf die Einkommenssteuer aus. Weitere Informationen sind unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftergemeinschaft erhältlich.