Germersheim – Nächste Sitzung des Kreisausschusses am 10. Juli

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die nächste öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kreisausschusses findet am Montag, 10. Juli 2023, 15.30 Uhr, in der Kreisaula, Ritter-von-Schmauß-Straße, 76726 Germersheim statt. Auf der Tagesordnung stehen im öffentlichen Teil die Themen „Vergabe der Gebäudereinigungsarbeiten für die Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth am Rhein“, „Übernahme freiwillige Aufgabe und Satzungsänderung zur Schülerbeförderung“ sowie „Mitteilungen und Anfragen“.

Interessierte sind herzlich eingeladen.

Die Sitzungsunterlagen finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises www.kreis-germersheim.de, unter Gremien – Sitzungskalender. Oder direkt über folgenden Link: www.t1p.de/suj4p