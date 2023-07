Öffentlicher Stammtisch des VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz zur Mobilität

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 20. Juli 2023 um 19 Uhr bietet der VCD seinen Stammtisch zur Mobilität nach Abflauen der Pandemie zum ersten Mal wieder öffentlich an. Alle Bürger*innen, die sich für Ludwigshafen und Umgebung eine bessere Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer*innen und eine höhere Aufenthaltsqualität in der Stadt wünschen, sind beim Stammtisch herzlich willkommen. Treffpunkt ist beim Griechen beim ASV in der Saarlandstraße 60 in Ludwigshafen Süd ein. Die Haltestelle „Stifterstraße“ ist nur 50 Meter entfernt.

Der ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Menschen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet er vor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000 Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCD für eine zukunftsfähige Mobilität.

Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz des VCD wurde 1992 gegründet und umfasst den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.

Seit 2015 gibt es in Ludwigshafen den VCD-Mobilitätsstammtisch, zu dem sich Menschen aus Ludwigshafen und Nachbargemeinden treffen und zu Problemen vor Ort austauschen und nach Lösungen zu suchen. Unter den Teilnehmenden sind auch Vertreter: innen von Umwelt und Verkehrsverbänden wie die die BUND Kreisgruppe Ludwigshafen, die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen und die Verkehrsinitiative Ludwigshafen. Neben dem Informationsaustausch werden auch Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt. Die Teilnehmer und der VCD als Organisator des Stammtisches legen dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die im Bereich Umwelt und Verkehr aktiv sind.