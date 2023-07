EILMELDUNG – Tödlicher Motorradunfall auf A65 bei Mutterstadt – Großaufgebot der Einsatzkräfte vor Ort – Autobahn voraussichtlich noch länger vollgesperrt

Wattenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aufgrund körperlicher Auseinandersetzungen anlässlich der Wattenheimer Kerwe mussten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland tätig werden. Gegen 23:20 Uhr geriet ein 19-Jähriger aus Eisenberg mit einem 22-Jährigen aus Tiefenthal in Streit, in dessen Folge der Eisenberger dem Tiefenthaler einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, ... Mehr lesen »