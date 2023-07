Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. MVV stellt Dampferzeugung für Olam Food Ingedients (ofi) von Gas auf Biomasse um – Nachhaltige Anlage produziert rund 90 Prozent des benötigten Prozessdampfs aus Kakaoschalen – Erste Anlage dieser Art in Deutschland

Großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Das Mannheimer Energieunternehmen MVV und Olam Food Ingredients (ofi), einer der weltweit führenden Anbieter von Lebensmittelund Getränkeinhaltsstoffen, haben nach rund 1,5 Jahren Projektlaufzeit heute eine einzigartige Kesselanlage in Betrieb genommen. Damit stellt ofi seine Prozessdampfversorgung am Standort Mannheim nahezu vollständig von Gas auf Biomasse um. MVV Enamic, die B2B-Lösungseinheit des Mannheimer Energieunternehmens, hat die

Planung, den Bau, die Finanzierung und Betriebsführung für die neue Dampferzeugungsanlage übernommen.

Ab sofort nutzt ofi die bei der Kakao-Verarbeitung anfallenden Kakaoschalen direkt vor Ort zur Dampferzeugung. Durch die thermische Reststoffverwertung gewinnt ofi nun 90 Prozent des benötigten Prozessdampfs auf diese Weise und reduziert seine CO2-Emissionen um 8.000 Tonnen jährlich. Kakaoschalen werden bislang weltweit nur in wenigen Anlagen für die Dampferzeugung

genutzt. In Deutschland ist es die erste Biomasse-Kesselanlage dieser Art. Umfangreiche Voruntersuchungen sind aus diesem Grund notwendig gewesen und die Anlage wurde eigens für ofi konzipiert. Eine Herausforderung stellte auch die Lage direkt am Neckarufer dar. Um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, befindet sich die gesamte Kesselanlage auf zwei Meter hohen Stützen, sodass ihr Verdrängungsvolumen sehr gering ist.

Für die Luftreinhaltung ist die Anlage mit modernster Filtertechnologie ausgestattet. „Mit dieser Dampferzeugungsanlage haben wir gemeinsam mit ofi ein starkes Zeichen für die Dekarbonisierung von Unternehmen gesetzt. Das Projekt zeigt, dass es sich trotz Herausforderungen lohnt, Visionen für eine klimaneutrale Zukunft umzusetzen und dabei auch neue Wege zu gehen”, betont Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand der MVV Energie AG. „MVV unterstützt mit seinem Mannheimer Modell ihre Kunden bei der Realisierung ihrer grünen Projekte und hat sich natürlich auch selbst dazu verpflichtet, bis 2040 klimaneutral und danach als eines der ersten Energieunternehmen Deutschlands klimapositiv zu sein.

Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir dieses Nachhaltigkeitsprojekt für ofi umsetzen durften.”

MVV betreibt bereits seit 2003 die Dampfversorgung der Produktionsanlagen von ofi in Mannheim. Bisher wurde der benötigte Prozessdampf durch gasbefeuerte Dampfkessel erzeugt. Die neue Biomasse-Anlage wurde von MVV Enamic im Rahmen eines

Contracting-Dampfliefervertrags geplant und umgesetzt. Zudem übernimmt der Energiedienstleister die Finanzierung und Betriebsführung der Anlage. Damit kann sich ofi voll und ganz auf die Kakaoproduktion konzentrieren.

„Nachhaltigkeit ist das Herzstück unseres Unternehmens und ein starker Antrieb zur Realisierung dieses Projektes, zudem war es meinen Kollegen und mir auch persönlich sehr wichtig”, erklärt Andreas Rudolph,ofi Manufacturing Head Germany & Spain. „Dabei gab es durchaus auch Herausforderungen. Doch dank der fachkundigen Unterstützung durch MVV Enamic konnten wir uns die ganze Zeit auf unser Kerngeschäft konzentrieren und können die Anlage jetzt wie geplant in Betrieb nehmen.”

Quelle MVV