Die Vorschulkinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Martin II haben mit viel Freude und Engagement das Innenleben des Lebensturmes befüllt. Das Gerüst des Turmes wurde von der Lebenshilfe Bad Dürkheim gefertigt und steht seit einigen Wochen bereits auf der Streuobstwiese.

Viele Lebensräume sind in unserer aufgeräumten Kulturlandschaft verloren gegangen. Vögel, Insekten, Fledermäuse, Igel und Eidechsen finden oft keinen Unterschlupf mehr. Ein Lebensturm bietet im Sinne des Naturschutzes vielen kleineren Tierarten Unterschlupf.

Anders als bei einem Insektenhotel, welches hauptsächlich Wildbienen einlädt, gibt der Lebensturm in seinen Stockwerken verschiedenen Arten einen Wohnraum. Aufmerksam lauschten die Kinder Streuobstpädagoge Walter Gerwien, der den Kindern die Tier- und Insektenwelt einer Streuobstwiese erklärte. Mit Becherlupen ausgestattet wurde dann die Wiese nach Insekten und kleinen Lebewesen abgesucht und die gesichteten Tiere nach Art und Geschlecht bestimmt. Kita-Leiterin Jana Braun: „Ich finde es großartig, dass die VR Bank RheinNeckar einen so wertvollen Beitrag für den Naturschutz leistet und sich dafür engagiert. Vor allem die Kooperation mit den Kindern und das ihnen vermittelte Wissen um einen natürlichen

Lebensraum durch Experten, bietet ideale Bedingungen für einen aktiven Unterricht der Vorschulkinder.“ Jedes Kind durfte nach der Befüllung sein Namenschild an den Lebensturm anbringen.

Foto: Alexander Grüber

Streuobstpädagoge Walter Gerwien

