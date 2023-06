Frankenthal – Kulturtage – After Work Party Feiern nach Feierabend in der Erkenbertruine

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthaler Kulturtage: After Work Party – Feiern nach Feierabend in der Erkenbertruine.Die diesjährigen Frankenthaler Kulturtagen starten mit der beliebten After Work Party. Am Donnerstag, 29. Juni, kann ab 18 Uhr wieder in der Erkenbertruine gefeiert werden.

Nach der gelungenen Premiere im Rahmen der Jubiläumswoche im vergangenen Jahr stehen erneut die DJs Moritz Bart und Vincent Priebe von den Stereotypen hinter den Turntables. Musikalisch erwartet die Besucher ein Mix aus Rock, Pop, Partyclassics, HipHop, Dance und Hits der 80er bis heute. Für das kulinarische Wohl sorgt auch dieses Mal wieder das Café Mirou.

Der Eintritt zur After Work Party kostet fünf Euro an der Abendkasse, der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Gefeiert wird bis 22 Uhr. Alle Informationen, auch zu den Kulturtagen, unter www.frankenthal.de/feiert.

Quelle Stadt Frankenthal