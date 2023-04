Klinikum Landau-SÜW beteiligt sich am 27. April am Girls‘ und Boys‘ Day – noch wenige Plätze frei

Landau / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße beteiligt sich am 27. April am Girls’ und Boys’ Day. Der bundesweite Aktionstag bietet Mädchen und Jungen die Gelegenheit, in verschiedene Berufsfelder reinzuschnuppern. In der Klinik Landau erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in die Pflege und die Medizin. Dr. Marvin Milius, Leiter der Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, erklärte: „Der Girls’ und Boys’ Day ist für uns eine willkommene Gelegenheit, das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße als attraktiven Ausbildungsort vorzustellen. Wir bieten den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern an unserem Standort in Landau spannende Einblicke in den Klinikalltag. Wir möchten zeigen, wie abwechslungsreich, verantwortungsvoll und krisensicher die Tätigkeit als Pflegefachkraft ist.“ Anhand von praktischen Übungen, Führungen durch ausgewählte Klinikbereiche und den Austausch mit Ärzten und Pflegekräften lernen die Jugendlichen den Klinikalltag kennen. Darüber hinaus erhalten sie einen ersten Eindruck von der Pflegeschule und den Ausbildungsinhalten. Ein gemeinsames Mittagessen rundet das Erlebnis ab. Momentan sind noch wenige Plätze für die Teilnahme am Girls’ und Boys’ Day im Klinikum LandauSüdliche Weinstraße frei. Die Anmeldung erfolgt unter https://www.boys-day.de/@/Show/klinikumlandau-suedliche-weinstrasse-gmbh/arbeiten-im-klinischen-bereich-pflege Die Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße bildet Pflegefachkräfte aus. Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. Oktober. Für Fragen steht der Leiter der Pflegeschule, Dr. Marvin Milius, gerne zur Verfügung (Tel.: 06349 / 900 – 20 67, marvin.milius@klinikum-ld-suew.de). Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Klinikums Landau-SÜW: www.klinikum-ld-suew.de Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verfügt mit den Kliniken in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau über insgesamt 438 Planbetten. Das medizinische Spektrum des Klinikums umfasst die Abteilungen Allgemein-und Viszeralchirurgie, Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie, Innere Medizin mit Gastroenterologie, Diabetologie, Hepatologie, Kardiologie, Stroke Unit, Pneumologie, Palliativ- und Altersmedizin, Konservative Orthopädie, Anästhesie und Intensivmedizin, HNO-Heilkunde, Urologie. Das Klinikum verfügt über Versorgungsschwerpunkte in den Bereichen Gastroenterologie, Geriatrie, Kardiologie (24-Stunden Bereitschaftsdienst des Herzkatheterlabors), Palliativmedizin, Stroke Unit (Regionale Schlaganfalleinheit), Viszeralchirurgie und ist Diabetologisches Zentrum und Lokales Traumazentrum. Jährlich werden im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße ca. 15.000 stationäre und ca. 32.000 ambulante Patienten behandelt. Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße ist KTQ® zertifiziert.

