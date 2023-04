Mannheimer BUGA 23: MVV macht nachhaltige Energie mit#klimapositiv-Ausstellung erlebbar

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar(red/ak) – Energie, Klima und Umwelt im Fokus der #klimapositiv-Ausstellung – Schaufenster für die Zukunft der Stadt Mannheim und das Mannheimer Modell von MVV – Virtuell ergänzte Installation des renommierten Mannheimer Fotografen Horst Hamann – PVAnlage auf dem Dach der U-Halle liefert grünen Strom Energie, Klima und Umwelt: Drei der vier Leitthemen der BUGA 23 stehen im Fokus der Arbeit von MVV Energie und spiegeln sich entsprechend im Auftritt des Unternehmens auf der BUGA 23 wider. MVV Energie präsentiert hier auf etwa 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihr Mannheimer Modell und erklärt anschaulich, wie der Weg zu ihrer #klimapositiven Zukunft aussieht.

#klimapositiv-Ausstellung in der U-Halle

Die Kraft der natürlichen Elemente, innovative Technologien für die Energiewende, grüne Energielösungen für das Zuhause und alle Informationen rund um die Mitarbeit im MVVTeam: Das sind die unterhaltsamen und zugleich informativen Eckpfeiler der #klimapositiv-Ausstellung von MVV auf der BUGA 23. Was trägt MVV konkret zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens bei? Wie genau funktioniert die nachhaltige Energieerzeugung mit Wind, Sonne, Wasser und Biomasse? Welchen Beitrag leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MVV für den Klimaschutz? Und was kann ich selbst verändern, um meinen CO2-Fußabdruck zu verringern? Diese und andere Fragen rund um Energie, Klima und Umwelt beantwortet MVV auf ihrem Auftritt in der U-Halle mit eindrucksvollen Bildern. Eine gestaffelte Vermittlungsstrategie ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, die für sie individuell passende Balance aus Information und Unterhaltung zu finden.

Konstruktiver Dialog mit Besucherinnen und Besuchern

In zahlreichen Veranstaltungsformaten will das Unternehmen zudem mit den Menschen auf der BUGA 23 ins Gespräch kommen. „Klimaschutz und Energiewende gehen uns alle an. Nur durch einen konstruktiven Dialog und gemeinsames Handeln können wir diese größte Herausforderung unserer Zeit bewältigen. Und weil wir wissen, dass der Wandel unabhängig vom Alter beginnt, bieten wir unter anderem unterhaltsame Workshops rundum die Themen Energie und Klima für Schulklassen an“, weist Sebastian Ackermann, Leiter Kommunikation und Marke von MVV, auf den besonderen Dialogcharakter der #klimapositiv-Ausstellung hin.

Ikonische Fotografie auf dem Energiefeld

Die #klimapositiv-Ausstellung von MVV in der U-Halle wird ergänzt durch eine besondere Installation auf dem Energiefeld: An der Energie-Oase können Besucherinnen und Besucher zum einen bei einer kleinen Pause Kraft tanken – und ihr Smartphone zum Beispiel für viele weitere fotografische Schnappschüsse kostenfrei mit vor Ort und nachhaltig erzeugter Energie aus einer Solarpflanze aufladen. Künstlerisches Highlight der Energie-Oase ist die Installation des renommierten Mannheimer Fotografen Horst Hamann. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dem Spannungsfeld von Energie, Klima, Umwelt und Gesellschaft. Gemeinsam mit den Mannheimer Tänzern Jonas Frey und Julie Pécard hat Hamann hier zudem eine Choreografie entwickelt, die den Charakter und die besonderen Eigenheiten der Motive mit tänzerischer Leichtigkeit aufnimmt und in ausdrucksstarke Bewegungen übersetzt. Mithilfe von Augmented Reality wird diese zweite darstellerische Ebene auf dem Smartphone sichtbar gemacht.

Nachhaltige Stromproduktion auf dem Dach der U-Halle

MVV ist nicht nur Sponsor, sondern auch Energiepartner der BUGA 23. Deshalb wird hier grüner Strom vor Ort und nachhaltig produziert. Im Auftrag der Stadt Mannheim hat MVV durch die Smart City Mannheim auf dem Dach der U-Halle eine 6.500 Quadratmetergroße Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund einem Megawatt installiert. Sie istdie derzeit größte Anlage dieser Art in Mannheim.