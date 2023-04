Der Stadtraumservice Mannheim auf der BUGA 23

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Thema der Kreislaufwirtschaft im Fokus

Mülldeponien wachsen, Ressourcen sinken, Naturkatastrophen nehmen zu. Mitverursacher ist die lineare Wirtschaft, bei der immer wieder neu produziert wird und die Endlichkeit der Ressourcen unbedacht umgangen wird. Ein entscheidender Ansatz für einen Ausweg aus der Klimakrise: die Kreislaufwirtschaft. Um sie dreht sich die Ausstellung „Mission Circular – Welt im Wandel“ auf der BUGA 23 in Mannheim vom 14. April bis 8. Oktober 2023. Der Stadtraumservice Mannheim zeigt, auch dank der Förderung durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, mit „Mission Circular“ die erste große Ausstellung über Kreislaufwirtschaft im deutschsprachigen Raum.

Eine nachhaltige und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft ist eine zentrale Mission für die Stadt Mannheim. Auf der BUGA 23 sollen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sich jeder Einzelne für den Klimaschutz stark machen und sinnvoll einbringen kann. In Zusammenarbeit mit der Ausstellungsagentur musealis aus Weimar hat der Stadtraumservice Mannheim in der Ausstellung einen ermutigenden Zugang gewählt. Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeshwar führt als Botschafter der Ausstellung durch den spannenden Einführungsfilm und betont: „Wir sind die Gestalter unseres Planeten, die Akteure dieses Wandels. Genau darin liegt die Chance für uns alle.“ Auf 800 Quadratmetern präsentiert der Stadtraumservice Mannheim eine Ausstellung für alle Sinne: Mitmachstationen vermitteln die kleinen und großen Prozesse der Kreislaufwirtschaft. In einer Mülltonne gehen die Besucher auf Schatzsuche, um die wertvollen Bestandteile eines Smartphones zu entdecken.

Bestandteil der Ausstellung sind dabei immer wieder konkrete Handlungsanweisungen und kleine Alltagstipps: „Wir heben nicht den Zeigefinger, sondern zeigen: Wir alle können Wandel gestalten!“, betont Andreas Feddersen, Geschäftsführer und kreativer Kopf der Ausstellungsagentur musealis. Gemeinsam mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gestaltungsbüro rugwind und dem Stuttgarter Architekturbüro umschichten macht der Stadtraumservice Mannheim Kreislaufwirtschaft in fünf verschiedenen Themenwelten für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen verständlich zugänglich.

Die Macher des Ausstellungpavillons vermitteln Kreislaufwirtschaft nicht nur informativ und spielerisch, sondern sie ist ebenso Bestandteil der praktischen Umsetzung der Ausstellung: 344 Mülltonnen stehen Kopf. Sie sind das Dach des Ausstellungsgebäudes. Die Halle, in der die Ausstellung gezeigt wird, besteht ausschließlich aus Materialien, die nach ihrem Ausstellungseinsatz wieder in den Wirtschaftskreislauf kommen. „Mit der Ausstellung wollen wir zeigen, wie schon mit kleinen Schritten ein nachhaltiger und ressourcenschonender Alltag möglich ist. Abfallvermeidung ist dabei das zentrale Thema und zugleich die Schnittstelle zwischen der alltäglichen Praxis des Stadtraumservice Mannheim und unserer Ausstellung“, so Alexandra Kriegel, Leiterin Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim.

Vom 14. April bis 8. Oktober 2023 kann die Erlebnisausstellung „Mission Circular – Welt im Wandel“ im Rahmen der BUGA 23 in Mannheim besucht werden. Weitere Informationen über die Ausstellung sowie den Trailer findet man unter https://www.mission-circular.de

Quelle Stadt Mannheim