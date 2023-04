Bad Dürkheim – Kleine Osterüberraschung am Samstag

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kleine Geschenke zur Osterzeit haben Tradition. Deshalb wird Bürgermeisterkandidatin Natalie Bauernschmitt gemeinsam mit Mitgliedern der CDU Bad Dürkheim

am Samstag, 08.04.2023

ab 09.00 Uhr

auf dem Römerplatz und umliegenden Straßen und Geschäften

Ostereier oder einen Blumengruß überreichen. Natalie Bauernschmitt freut sich bereits: „Die Stimmung vor den Feiertagen ist immer eine ganz besondere, gerade in Bad Dürkheim. Man trifft sich in der Stadt, erledigt die letzten Einkäufe oder trinkt auch mal etwas zusammen. Nicht zuletzt: Solche kleinen Aktionen brauchen wir in Zukunft mehr, auch unabhängig von Feiertagen. Es ist ein kleiner Beitrag, um die Innenstadt lebendig zu halten. Ich freue mich auf unsere Begegnungen!“

Ortsverband Bad Dürkheim