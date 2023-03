Aus Galicien in die Südpfalz: Spanische Austauschschülerinnen und -schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums zu Gast im Landauer Rathaus

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – „Bienvenidos a Landau!“: Nach drei Jahren Corona-Pause waren jetzt endlich wieder Schülerinnen und Schüler der spanischen Partnerschule San Xillao bei ihren Austauschpartnerinnen und – partnern am Landauer Eduard-SprangerGymnasium (ESG) zu Besuch. Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron begrüßte die Gäste aus Lugo in Galicien bei einem kleinen Empfang im Landauer Rathaus. „Es ist immer wieder begeisternd zu erleben, wenn sich junge Menschen über Grenzen hinweg begegnen und kennenlernen“, betont Ingenthron. „Was fürein Glück, dass es am ESG und vielen anderen Schulen Lehrkräfte gibt, die solche Begegnungen immer wieder mit viel Herzblut und Hingabe organisieren. Das ist unglaublich wertvoll und wichtig. Herzlichen Dank dafür – es lohnt sich in jedem Fall. Landaus Schulgemeinschaften haben auf diese Weise seit Jahrzehnten Fäden in viele Länder geknüpft. Das ermöglicht es Jahr für Jahr zahlreichen Schülerinnen und Schülern, in Gastfamilien prägende Erfahrungen für das ganze Leben zu sammeln.“ Für die Schülerinnen und Schüler des ESG geht es im Mai zum Gegenbesuch nach Spanien.

