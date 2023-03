Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen: Öffentliche Führungen im April

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet im April wieder öffentliche Führungen im April an. Zur neuen Sammlungspräsentation “Zeiten des Aufbruchs”, die ab dem 6. April zu sehen ist, finden die Führungen jeden Sonntag sowie an Feiertagen von 15 bis 16 Uhr statt. Termine für die öffentliche Führung sind am Karfreitag, 7. April, Ostersonntag 9., Ostermontag 10. sowie am 16., 23. und 30. April. Die Kosten der Führungen belaufen sich auf 3 Euro.

Kontakt:

Wilhelm-Hack-Museum, Theresa-Sophie Herget, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Telefon 0621 504-2934, E-Mail theresa-sophie.herget@ludwigshafen.de.

