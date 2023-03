Unternehmerempfang Hockenheim war ein Erfolg

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Hockenheim) – Unternehmensempfang 2023 An die 300 Gäste strömten kürzlich in die Hockenheimer Stadthalle, um der Einladung der Stadt zum diesjährigen Unternehmensempfang zu folgen. Die anwesenden Gewerbetreibenden erwartete ein etwas anderer Unternehmerempfang, da Oberbürgermeister Marcus Zeitler auf lange Reden zu Zahlen aus dem Haushalt der Stadtverwaltung verzichtete. Er nutzte die Gelegenheit vielmehr, um den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern seinen Dank auszusprechen. Denn: Gewerbe schafft Arbeitsplätze und bietet Ausbildungsmöglichkeiten. Beides sind wichtige Faktoren wenn es darum geht, ob Bürgerinnen und Bürger in Hockenheim bleiben oder sich neu niederlassen. Auch für die Gewerbesteuer sprach der Verwaltungschef seinen Dank aus, ohne diese doch einiges nicht realisierbar wäre. Im Anschluss an die Begrüßung durch Marcus Zeitler übernahm Gastredner Prof. Dr. Bernd Nolte die Bühne, um seinen Vortrag „Chancen und Risiken in Zeiten der Unordnung“ zu referieren. Neben der musikalischen Untermalung durch die Band Speedy Gonzales, stand vor allem der persönliche Austausch im Vordergrund und so wurde die Zeit vor und nach den Programmpunkten für Netzwerkarbeit in entspannter Atmosphäre genutzt.

