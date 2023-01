Weinheim – Weinheimer Jugendfeuerwehr schließt Christbaumaktion ab

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem bereits am ersten Januarwochenende in Rippenweier und Oberflockenbach die ausgedienten Tannenbäume geholt wurden, folgten am vergangenen Wochenende auch die Ortsteile Ritschweier, Hohensachsen, Lützelsachsen und Sulzbach. Wer seinen Baum noch nicht entsorgt hat, sollte die Brandschutztipps der Feuerwehr beherzigen. Weinheim. [RM] An Weihnachten steht in vielen Wohnungen und Häusern ein Weihnachtsbaum im Mittelpunkt und lässt nicht nur Kinderaugen leuchten. Wann der Tannenbaum aufgestellt wird, entscheidet jeder für sich. Ganz ähnlich sieht es beim Abschmücken aus. Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Manche bauen den Baum direkt nach Weihnachten ab, andere zu heilige drei Könige und manche erst an Maria Lichtmess. In der katholischen und auch in der evangelischen Kirche, wird am 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten Lichtmess gefeiert. Wie dem auch sei – jeder macht es etwas anders und so war es diesmal auch bei den Weinheimer Jugendfeuerwehren. Während in Oberflockenbach und Rippenweier schon am ersten Januarwochenende gesammelt wurde, war es am vergangenen Wochenende in Ritschweier, Hohensachsen, Lützelsachsen und Sulzbach so weit.



Am Freitag startet die Jugendabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen im Ortsteil Hohensachsen. Nach fast 5 Stunden hatten die Jugendlichen mit Hilfe der aktiven Einsatzabteilung den Ort vom Tannengrün befreit. Etwas länger dauert es dann am Samstag im Ortsteil Lützelsachsen. Aber auch hier hatte der Feuerwehrnachwuchs die Situation bestens im Griff und konnte nach 8 Stunden den letzten Christbaum in den Sammelcontainer werfen. Die Container hatte die AVR der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt. In beiden Ortsteilen sammelte die Jugendabteilung insgesamt 14,5 Tonnen Christbäume, die nun im weiteren Verlauf von der AVR als Anbrennmaterial für die Müllverbrennung verwendet werden. Ganz so viel Gewicht hatten die Tannenbäume im Ortsteil Ritschweier nicht. Trotzdem kam ein ansehnlicher Haufen zusammen, der am 18. März im Rahmen eines Frühlingsfeuers mit den Bewohnern des Ortes an der hinteren Dell in Ritschweier in Flammen aufgeht.



Auch in den Sulzbacher Straßen standen am Samstagmorgen massig Bäume. Hier, wie auch in den anderen Ortsteilen, unterstützen auch die ortsansässigen Landmaschinenbesitzer die Jugendfeuerwehr mit Traktoren und Anhängern beim Transport der Christbäume. Vom Oberdorf über den Ortskern bis nach Sulzbach-West waren die Bäume schnell eingesammelt. Die Entsorgung übernahm hier die ortsansässige Firma Fritz Bauer. Nachdem die Jugendfeuerwehr Sulzbach in den letzten zwei Jahren während der Corona-Beschränkungen keine Bäume einsammeln konnten, stand Firmeninhaber Sven Bauer dem Feuerwehrnachwuchs zur Seite, übernahm die Sammelaktion und stellte den Erlös der Jugendfeuerwehr zur Verfügung. Daher war es auch in diesem Jahr für Sven Bauer und sein Team Ehrensache, dass er der Feuerwehr unterstützend zur Seite stand. Bis zum Nachmittag waren von der Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr mit Unterstützung der aktiven Wehr die Container gefüllt, sodass diese zur Entsorgung von der Firma Fritz Bauer abgeholt werden konnten.



Der Weihnachtsbaum und seine Ableger haben jetzt endgültig ausgedient. Für Weihnachtsbäume, Tannenreisig, Adventsgestecke ist jetzt Saisonende. Dies gilt auch und gerade aus Sicht der Weinheimer Feuerwehr. Denn die Tage mit warmer Heizungsluft haben dem einstigen Symbol von Festlichkeit und Frohsinn arg zugesetzt. Der Baum ist ausgetrocknet. Zwischen Nadeln und Ästen haben sich Stoffe gebildet, die das Brennen fördern. Jetzt reicht eine kleine Zündquelle und das Grünzeug steht in Flammen.

Deshalb empfehlen die Brandschützer folgendes:

• Zünden Sie auf keinen Fall jetzt mehr Wachskerzen am Baum oder Adventskranz an!

• Entsorgen Sie jetzt Weihnachtsbaum und Grüngestecke!

Behalten Sie das vergangene Weihnachten in guter Erinnerung statt mit dem Erlebnis eines Zimmerbrandes. Und wenn es doch mal brennen sollte, Ihre Freiwillige Feuerwehr ist auch im Jahr 2023 wieder rund um die Uhr an 365 Tagen für Sie da. Die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst – 112. Wer seinen Tannenbaum noch entsorgen muss, kann ihn als Grünschnitt bei der AVR Rhein – Neckar anmelden. Alternativ kann man den Baum auch in sein Auto laden und auf den Kompostplatz im Hammerweg 69 in Weinheim, oder zur Sammelannahmestelle der AVR in Hirschberg (Lobdengaustraße 21) fahren.

Quelle:

Foto und Text: Ralf Mittelbach