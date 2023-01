Mosbach – Egon Monk: Industrielandschaft mit Einzelhändlern

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aus dispositorischen Gründen musste die Badische Landesbühne den Spielplan für die laufende Saison erneut verändern: Am Dienstag, 17. Januar, wird um 19:30 Uhr das Stück „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ von Egon Monk in der Alten Mälzerei aufgeführt.

Einem unmenschlichen System ist es egal, wie viele Menschen es frisst, wenn die Gewinne stimmen. So ist das eben. Der Markt regelt. Deshalb stellt sich die Frage: Kann ein kleiner Selbstständiger auf dem freien Markt bestehen?

Für den namenlosen Drogisten ist das keine Frage. Er glaubt felsenfest an die Heilsversprechen des Kapitalismus und des sich selbstregulierenden Marktes. Nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, eröffnete er in Hamburg einen eigenen Laden. Er befürwortet die Demokratie, verteufelt den Kommunismus und profitierte zwanzig Jahre vom Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Doch eines Tages ist es vorbei mit dem Konsumglück. Der Drogist vermag gegen ein von Handelsketten und Großmärkten bestimmtes und befriedigtes Konsumverhalten nicht mehr zu bestehen und muss, nachdem ihm die Bank keinen Kredit mehr gibt, als Selbstständiger aufgeben. Dabei ist für ihn klar: Er hat nicht hart genug gearbeitet! Da er die Prinzipien des Neoliberalismus ganz und gar verinnerlicht hat zweifelt er an sich selbst, anstatt die wahren Gründe seines Scheiterns zu erkennen. Den aufkommenden Zweifel am System verwirft er. Er beschließt, in der modernen Industrielandschaft als Humus tätig zu sein. Als Angestellter eines Shopping-Centers findet er seine neue Bestimmung: „Als kleines Rädchen fühlt er sich, bestimmt, in größere zu greifen.“

Egon Monk, geboren 1927, war deutscher Schauspieler, Theater- und Filmregisseur, Dramaturg und Autor. Ab 1949 war er Mitglied des Berliner Ensembles, wo er Bertolt Brecht assistierte und selbst inszenierte. 1953 verließ Monk die DDR. Nach freier Tätigkeit kam er zum NDR, wo er u. a. die Fernsehspielabteilung leitete. Für sein Schaffen wurde er mehrfach ausgezeichnet, allein dreimal mit dem Adolf-Grimme- Preis.

In Zeiten von Globalisierung, Wirtschaftskrise, Online-Riesen und der Misere der Selbständigen verblüfft das 50 Jahre alte Stück „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ durch seine ungebrochene Aktualität.

Auf Basis eines von Monk selbst gedrehten Fernsehspiels inszeniert Intendant Carsten Ramm eine neue Bühnenfassung.

