Frankenthal – „Frankenthaler Fensterzauber“: Blickfang verteidigt Titel

Frankenthal / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Bis 31. Dezember konnten die Frankenthaler über das schönste Weihnachtsschaufenster abstimmen. 20 Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt beteiligten sich an der Aktion „Fensterzauber“. Es wurden mehr als 400 Stimmen abgegeben.

Zum zweiten Mal in Folge entschied das Modegeschäft „Blickfang by Christa Schillinger“ den Wettbewerb für sich – 134 Personen favorisierten die Boutique in der Bahnhofstraße 4a. Auf Platz zwei wurde mit 36 Stimmen das Schmuckgeschäft „GW Golschmiede Werkstatt“ gewählt. Platz drei belegt mit 33 Stimmen das Bettenfachgeschäft „Betten Lang“.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten Bürger neben den klassischen Stimmzetteln auch per QR Code online für ihren Favoriten abstimmen. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer nutzte diese Option.

Unter allen Abstimmenden werden Gutscheine der drei bestplatzierten Geschäfte verlost, die gemeinschaftlich von den teilnehmenden Händlern finanziert wurden. Die Gewinner werden gesondert benachrichtigt.

Ziel der von der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus initiierten Aktion ist es, den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu stärken und Besuchern zusätzliche Anreize zum Bummeln in der Innenstadt zu bieten.

Das Gewinnerfenster der Aktion „Frankenthaler Fensterzauber“ und eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte mit Bildergalerie ist auf der Seite

www.frankenthal.de/fensterzauber zu finden.

Teilnehmerliste

– Café Solino, Bahnhofstraße 6

– Green Love – CBD Shop, Speyerer Straße 56

– Blickfang by Christa Schillinger, Bahnhofstraße 4 A

– Sapori Mediterranei da Paola – Italienische Feinkost, August-Bebel-Straße 2

– Juwelier & Goldschmiede John Zerano, August-Bebel-Straße 6

– EURONICS Fürst-Helbig, Speyerer Straße 48

– Kisling GmbH Frankenthal, Speyerer Straße 30- Mode am Rathausplatz, Rathausplatz 9

– angela mode, Bahnhofstraße 17

– Blumen Oase, Speyerer Straße 29

– Little Italy Vinoteca & Dolce Vita, Westliche Ringstraße 2

– Uhrmacher & Juwelier Trummel, Wormser Straße 1-3

– Tee- & Feinkosthaus Frankenthal, Schlossergasse 2

– GW Goldschmiede Werkstatt, Speyerer Straße 45

– SK Hörakustik, Schlossergasse 15

– Sabines Wollke 7, Bahnhofstraße 11 – 15

– Betten Lang, Schnurgasse 24

– Fahrrad Gruber GmbH, Speyerer Straße 37

– Vera Shoes and Fashion, Speyerer Straße 14

– Zottelbär und Lesemaus, Bahnhofstraße 12