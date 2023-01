Frankenthal / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Bis 31. Dezember konnten die Frankenthaler über das schönste Weihnachtsschaufenster abstimmen. 20 Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt beteiligten sich an der Aktion „Fensterzauber“. Es wurden mehr als 400 Stimmen abgegeben. INSERATKarriere.Mannheim.de Zum zweiten Mal in Folge entschied das Modegeschäft „Blickfang by Christa Schillinger“ den Wettbewerb für sich – 134 ... Mehr lesen »