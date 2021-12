Ludwigshafen – Christian Chako Habekost sagt alle Gastspiele ab

Ludwigshafen / Mannheim / Frankenthal / Rhein-Pfalz-Kreis

Kein Spezial-Programm zum Jahreswechsel

Es sollte so schön werden – ein lachender Neubeginn – nach über anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung wollte Christian Chako Habekost endlich auf die Bühne zurück, um mit seinen Fans (das Leben) zu feiern. Und das passend zum „Fest der Liebe“ und dem Übergang in ein neues, besseres Jahr mit seinem Spezial-Programm WoiNachtsFeierWerk. Doch die vierte Welle macht dem Kur/Pfälzer MundArtist erneut einen Strich durch die Rechnung. Die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, machen einen unbeschwerten, comedyantischen Abend unmöglich, sodass Chako alle Termine seiner kleinen Tournee schweren Herzens absagt:

„Ihr liewe Leut, 3G, 2G, 2G Plus, Maske auf und dann gezwungenermaßen nur viertels- oder halbvolle Säle, das ist sicher gut für die Virusbekämpfung awwer Spass macht’s halt net. Ich will Euch lachen sehen – ohne Maske. Ich will mit dem ganzen Saal babbeln – nicht nur mit Reihe 2-8 im Schachbrett. Und ich will Eure Fragen am Merch-Stand hören – ohne Abstand („Warum sind Sie so groß? Uff de Bühn warn’se noch so klää-„). Solange das alles nicht möglich ist, und weil mir unser aller Gesundheit am Herzen liegt, lassen wir das Ganze lieber. Es kummt wie’s kummt. Un wenn’s net kummt, kummt’s halt annerschder., weeschwie’schmään?“, so Christian Chako Habekost an seine Fans gewandt.

Die Tickets für das WoiNachtsFeierWerk können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Alle Termine abgesagt!

10.12.2021, Jockgrim, TSV Turnhalle

11.12.2021, Ilvesheim, Mehrzweckhalle

12.12.2021, Mutterstadt, Palatinum

16.12.2021, Brühl, Festhalle

18.12.2021, Ludwigshafen, Pfalzbau

26.12.2021- 27.12.2021, Mannheim, Capitol

28.12.2021, Neustadt, Saalbau

29.12.2021 Landau, Festhalle

30.12.2021, Hockenheim, Stadthalle

02.01.2022, Heidelberg, Stadthalle

05.01.2022, Mannheim, Capitol

06.01.2022, Bensheim, Parktheater

07.01.2022, Frankenthal, Congressforum

08.01.2022, Weinheim, Stadthalle

09.01.2022, Wiesloch, Palatin

Quelle: BB Promotion