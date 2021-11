Ludwigshafen – DRK Pflegeheim in der Melm ist aktuell kein Schnelltestzentrum !

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das DRK-Pflegeheim „In der Melm“ ist derzeit kein Testzentrum für Corona-Schnelltests !,

Seit Mittwoch, den 24.11.2021 gilt in Rheinland-Pfalz die #3G Regel am Arbeitsplatz. Die Folge: Testzentren sind stark nachgefragt.

An mehreren Stellen in der Stadt können sich Bürgerinnen und Bürger einem Corona-Schnelltest unterziehen. Im Stadtgebiet bieten beispielsweise unter anderem Apotheken und private Zentren diesen Testservice an. Eine Aufstellung der Testmöglichkeiten ist auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter folgendem Link einsehbar:

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Testen/Liste_Teststellen.pdf

Quelle Stadt Ludwigshafen / Landesregierung Rheinland Pfalz / Foto DRK Ludwigshafen