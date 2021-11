Ludwigshafen -18. Ludwigshafener Weihnachtscircus – „Grosse Internationale Circusgala“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Jahre wieder, aber immer wieder anders mit neuen Attraktionen erobert der Ludwigshafener Weihnachtscircus die Herzen seines Publikums. Auch das neue Spitzenprogramm begeistert mit atemberaubender Weltklasseartistik, schönen Tieren und einem Gag Feuerwerk fröhlicher Clowns und Komiker. Der Ludwigshafener „Kult-Circus“ ist wieder da – mit einem komplett neuen Showprogramm der Spitzenklasse. In diesem Jahr wird vom 22.12.2021 bis zum 02.01.2022 auf dem Vorplatz der Eberthalle in Ludwigshafen ein „Circus-Event“ mit über 12 sensationellen, internationalen Weltklasse-Darbietungen mit Artisten aus Deutschland, Italien, Rumänien, Schweden, Tschechien und der Ukraine präsentiert. Hier erlebt man klassischen Circus in Vollendung, gewürzt mit spaßigen Momenten und überraschenden modernen Showeffekten. Ludwigshafener Weihnachtscircus – aus Erfahrung gut!

Action und Adrenalin pur gibt es bei der sehr verblüffenden Hand auf Hand-Akrobatik des „Duo Paschenko“. In ihrem Handstand Act faszinieren die beiden Artisten aus der Ukraine mit Muskelkraft und Willenskraft gleichermaßen. Auch n einer zweiten Darbietung an den Strapaten überzeugen sie dann hoch unter der Circuskuppel. An elastischen Bändern erfüllen sich die 2 Actionhelden den ewigen Menschheitstraum vom Fliegen „Maria Bizzarro“, die einer bekannten italienischen Zirkusdynastie entstammt, fasziniert in einer atemberaubenden Balance mit Messern und Schwertern. „Anna Kuchenko“ aus der Ukraine begeistert mit ästhetischen Momenten und kraftraubenden Übung an einer Polestange. Das „Duo Wertheim“ entführt mit der Diabolo-Jonglage in den Zauber Asiens. Aus Schweden stammt der einmalige Artist David Hammarberg, der mit einer atemberaubende Show am Bungee-Trapez verblüfft.

Das Spiel mit dem Feuer ist eigentlich eine Männerdomäne. Die in Rumänien geborene Artistin „Aura“ beweist, dass auch Frauen Feuer schlucken und spucken können. Feuer und Flamme präsentiert sie spielerisch in einer feurig-heißen Show. Das „Duo Bowerti“ aus Tschechien überrascht mit einer seltenen Perche-Akrobatik. Wenn hier der Vater mit dem Sohne die Manege erobert ist Nervenkitzel garantiert, wenn er auf einer langen Metallstange seinen Sohn balanciert.

Die bekannte Tierlehrerin Marie Navarro präsentiert auf einfühlsame Art und Weise große und kleine Pferde. Auch der deutsche Tierlehrer „Dani Lauenburger“ und seine PartnerinChantal lassen mit ihren löwenartig aussehenden Chow Chow-Hunden, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Mensch und Tier deutlich erkennen.

Ludwig Wertheim aus der Tschechischen Republik ist mit dem Radl da, um mit einer temporeichen Akrobatikshow auf dem hohen Einrad zu verblüffen. Mit dieser wurde er einst mit Silber beim Artistennachwuchs-Festival in Paris ausgezeichnet. Auch die schwungvolle Hula Hoop Show von Miss Gina und eine außergewöhnliche Equillibristik-Darbietungen sind in dem mit viel Liebe zusammengestellten neuen Programm zu erleben. Mit herzerfrischenden Gags und Pointen sorgt „Peppino“ als jüngster Clown Europas für zahlreiche Lacher, denn ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag! Der 9 Jahre junge Publikumsliebling freut sich jetzt schon darauf die Lachmuskeln des Publikums mit neuen Gags zu kitzeln. Aufgrund der Covid 19 Pandemie sorgt die Umsetzung des vom Land Rheinland-Pfalz für Zirkusveranstaltungen verbindlich vorgeschriebenes Hygienekonzept für die Sicherheit der Besucher, wobei die jeweils geltende Landesverordnung von Rheinland-Pfalz für die Durchführung von Veranstaltungen zur Anwendung kommt. Im Moment gilt die 2 G-Regel und eine Maskenpflicht. Die gesetzlichen Regelungen zum Besuch von Veranstaltungen verändern sich ständig. Wir bitten Sie also dringend, sich vor dem Besuch des Circus über die aktuell geltenden Vorgaben zu informieren.

Der Ludwigshafener Weihnachtscircus bietet wieder ein spannendes Familienevent voller kreativer Überraschungen und Live-Entertainment vom Feinsten! Artisten aus Afrika, Deutschland, Österreich und der Ukraine bieten eine Circusshow mit vielen Highlights auf internationalem Topniveau. Die Direktion, das ganze Team und die internationalen Topartisten freuen sich schon jetzt auf den Applaus des Publikums aus der ganzen Metropolregion.

– Gastspieldatum: 22.12.2021 – 02.01.2022

– Ort: Vorplatz der Eberthalle, Erzbergerstr. 89

– Vorstellungszeiten: täglich um 16:00 und 19:00 Uhr, außer:

– 24.12. nur 11:00 Uhr

– 02.01.2022 nur um 16:00 Uhr

– Charity-Event “Regenbogen-Circus-Gala” unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Frau Jutta Steinruck am 21.12.2021 um 19:00 Uhr

– RPR.1 hilft e.V.-Spenden-Gala am 23.12.2021 um 16:00 Uhr! Der Einlass beginnt jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Nähere Infos zum Programm der neuen Show:

http://ludwigshafener-weihnachtscircus.de/Programm.html

– Ticket- und Info-Hotline: 01520 5765199

– Homepage: www.ludwigshafener-weihnachtscircus.de

– Facebook: https://www.facebook.com/Ludwigshafener-Weihnachtscircus-292551890846961/