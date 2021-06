Ludwigshafen – Ehrenamt – Prüferinnen und Prüfer gesucht

Ludwigshafen. (pd/and). Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz engagieren sich ehrenamtlich über 3.000 Menschen in fast 400 Prüfungsausschüssen. Nur so können die Prüfungsteilnehmer und -teilnehmerinnen ihre Abschlussprüfung in über 100 Ausbildungsberufen bzw. Weiterbildungen absolvieren Für diese anspruchsvolle Arbeit ist die IHK Pfalz ständig auf der Suche nach neuen Prüferinnen und Prüfern.

Daher bündelt die IHK Pfalz ab sofort Informationen rund um die Prüfertätigkeit sowie die Suche nach neuen Prüfern in einem neuen Internetangebot. Auf www.pfalz.ihk24.de/prueferboerse sind konkret und berufsspezifisch alle Berufe aufgeführt, für die aktuell Prüferinnen und Prüfer gesucht werden. „Interessenten haben auch die Möglichkeit sich per Online-Formular bei uns zu melden, wenn sie sich gerne einbringen wollen“, erläutert Volker Munser von der IHK Pfalz, das neue Angebot. Viele Mitglieder der Prüfungsausschüsse beenden ihre wichtige Arbeit, wenn sich berufliche oder persönliche Veränderungen einstellen. Auch aus Altersgründen hörten viele auf, so Munser.

Munser weiter: „Wir haben außerdem einen Flyer erstellt, in dem wir die Vorteile für Interessenten aufzeigen, z.B. Prüferseminare, sowie die Anforderungen an potenzielle Prüferinnen und Prüfer auflisten.“

Der Flyer kann unter www.pfalz.ihk24.de , Nr. 5159768 heruntergeladen werden.

Quelle: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Ludwigshafen