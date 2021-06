Brühl – Brühler Corona Testzentrum ab 14. Juni in der Brühler Festhalle

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen (11.06.2021), gegen 8:55 Uhr, kam es in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Brunckstraße in Richtung Worms und überfuhr in Höhe der Einmündung Ammoniakstraße die rote Ampel. Ein entgegenkommender 44-jähriger Toyota-Fahrer wollte mit seinen beiden Insassen nach ... Mehr lesen »