Mannheim – Cargobike Roadshow lädt zum Lastenrad-Test ein

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.08.2020) entwendeten unbekannte Diebe an insgesamt 31 Wohnmobilen, die auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Pfälzer Ring abgestellt waren, die Ersatzräder. Die Ersatzräder, Stahlfelgen mit Reifen, waren in einer Aussparung am Unterboden angebracht. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Nach den bisherigen ... Mehr lesen »