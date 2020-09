Landau – Landkreis Landkreis Südliche Weinstraße erhält Förderbescheid über die Sofortausstattung mit digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat in Zusammenarbeit mit den Schulen unmittelbar nach Bekanntwerden des Sofortausstattungsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz Angebote für elektronische Geräte eingeholt. Der Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann freut sich nun, dass nun insgesamt 651 iPads für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises beschafft werden können und Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden, die zu Hause nicht über entsprechende Endgeräte verfügen. „Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass der digitale Unterricht in Zukunft immer mehr Bedeutung bekommen wird. Nicht in allen Familien stehen allen Kindern Computer zur Verfügung um digitalem Unterricht zu folgen.

Mit den nun beschafften Geräten werden Nachteile für viele Schülerinnen und Schülern reduziert und die Chancengleichheit verbessert“, betont Teichmann. Unterstützt wird das Projekt auch vom Medienzentrum, das die iPads für die Nutzung vorbereitet und konfiguriert. Die Gesamtkosten von rund 264.000 Euro werden vom Land getragen. Konfiguration und Wartung übernimmt der Landkreis. Teichmann zeigt sich zuversichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler verantwortlich mit den Tablets umgehen und zukünftig auch zu Hause erfolgreich am Computer arbeiten können. Die Schulen entscheiden nach pädagogischen Gesichtspunkten welche Schülerinnen und Schüler ein Tablet erhalten. Es besteht kein Rechtsanspruch ein digitales Endgerät ausgehändigt zu bekommen.