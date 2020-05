Bad Dürkheim – – Limburg Sommer 2020 auf 2021 verschoben

Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wunderschön am Ostrand des Pfälzerwalds gelegen, thront die Klosterruine Limburg über der Stadt Bad Dürkheim. An diesem einmaligen und außergewöhnlichen Ort sollte in diesem Jahr bereits zum 21. Mal der „Limburg Sommer“ stattfinden. Gebündelt unter dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz: „Kompass Europa: Nordlichter“, waren insgesamt 21 Veranstaltungstage geplant. Von Juni bis August sollten die historischen Mauern der Limburg wieder zum Schauplatz eines vielseitigen und kulturell hochwertigen Programmes werden, denn als Mitveranstalter hatte die Stadt wie in den Vorjahren auf das Theater an der Weinstraße, das S.Y.M Kulturmanagement mit der palatia Jazz-Reihe, die Mobile Kino GmbH mit dem beliebten Open Air Kino und die Kulturgipfel GmbH mit jeweils hochkarätigen Programmen und Künstlern gesetzt.

Zudem waren eigene Veranstaltungen der Stadt Bad Dürkheim geplant, die das Kulturbüro dank der bereits zugesagten großzügigen Unterstützung neuer Sponsoren und Förderer, der Sparkasse Rhein-Haardt, dem VielPfalz Magazin, der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH und „Konrad2“, der neuen Gastronomie in der Klosterschänke, organisieren und durchführen wollte. Erstmalig war auch eine Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zugesagt und der Limburg Sommer sollte Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz werden. Insbesondere ein großes Dankeschön an die Sparkasse Rhein-Haardt, die den Limburg Sommer in diesem Jahr sogar präsentiert hätte. Leider hat das Corona-Virus dem Limburg Sommer und allen damit verbundenen Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Sommer kann die beliebte Veranstaltungsreihe nicht wie vorgesehen stattfinden. Stadt und Mitveranstalter haben sich nun darauf verständigt, das geplante Programm auf den Sommer 2021 zu verschieben.

Hier eine Übersicht der Termine für das Jahr 2021:

// Theater an der Weinstraße

05. Juni – Premiere

11. & 12. Juni

18. & 19. Juni

25. & 26. Juni

// 1. Electric Limburg Festival

10. Juli

// Open Air Kino

15. Juli

16. Juli

17. Juli

// PMG Konzert – Klassik im Refektorium

tba

// palatia Jazz Festival

23. Juli

24. Juli

// Das Vereinsheim live

tba

// Chako Habekost live

31. Juli

// 101 Jahre Kurt Dehn

01.August

// Kulturgipfel

07. Abba

08. Nabucco

Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und können im kommenden Jahr eingelöst werden. Weitere Informationen gibt es unter: www.bad-duerkheim.de und über www.facebook.com/badduerkheim.de. Ob und in welchem Rahmen in diesem Jahr doch noch kulturelle Veranstaltungen auf der Limburg umgesetzt werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr fraglich. Allerdings gibt es Neuigkeiten zu der Planung der neuen Pächter der Klosterschänke: unter dem Namen „KONRAD2“ soll die Schänke mit Bier- und Weingarten am Pfingstmontag, 01. Juni 2020 eröffnet werden. Alle weiteren Infos hierzu gibt es unter www.klosterruine.de