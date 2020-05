Hockenheim – 16-jähriger Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hockenheim wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leicht verletzt. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer war kurz nach 16 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Mittleren Mühlstraße bog er nach links ab. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 16-jährigen Kraftradfahrers. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

