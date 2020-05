Haßloch – Verkehrsunfall Westrandstraße Haßloch

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor ereignete sich am Montag, 18.05.2020, gegen 10:15 Uhr auf der Westrandstraße im Bereich des Lehmgrubenhofs (zwischen den Zufahrten Meckenheimer Straße und Gottlieb Duttenhöfer – Straße). Die Feuerwehr Haßloch sowie die Polizei und der Rettungsdienst wurden um 10:16 Uhr alarmiert. Im Pkw war der Fahrer eingeklemmt. Das Fahrzeug war auf das Ackergerät des Traktors aufgefahren und hing seitlich mit dem Dach an diesem. Durch die Feuerwehr wurde das Unfallfahrzeug stabilisiert, die Unfallfahrzeuge voneinander getrennt und mit hydraulischem Rettungsgerät der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. In enger Abstimmung zwischen Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr geschahen alle Maßnahmen am Fahrzeug und am Patienten.

Zügig konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden, der mit zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 5 vor Ort war. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock und wurde ebenfalls betreut. Durch die Feuerwehr wurden weiterhin auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Batterie am Unfallfahrzeug wurde abgeklemmt. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme und Absicherung vor Ort. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Wehrmännern im Einsatz. Die Westrandstraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Aussagen zur Unfallursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Wir verweisen auf die Ermittlungen der Polizei.

Quelle: Feuerwehr Haßloch