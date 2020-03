Heidelberg – Grüne Meile: Neue Verkehrsachse für die Bahnstadt wird eröffnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Grüne Meile zwischen dem Wasserturm und der Agnesistraße wird eröffnet: Die neue Verkehrsachse, die auf Höhe des Hauptbahnhofs am Czernyring beginnt und am Gadamerplatz vorbeiführt, wird am Mittwoch, 1. April 2020, offiziell für den Auto- und Radverkehr freigegeben. „Die Grüne Meile wird die neue zentrale Verkehrsader der Bahnstadt, die der inneren Verbindung des Stadtteils von West nach Ost dient“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Zeitgleich mit der Grünen Meile wird auch die Da-Vinci-Straße, die vom Langen Anger auf die Grüne Meile führt, freigegeben.

Auto- und Radfahrer teilen sich die neue Fahrbahn, wobei es für Radfahrer einen Schutzstreifen gibt. Auf der Grünen Meile gilt Tempo 30. Die Straße ist durchgängig in beide Richtungen befahrbar. Angelegt ist diese als attraktiver Straßenraum mit breiten Gehwegen und einem Rasengleis für die Straßenbahn in der Mitte. Geplant ist außerdem eine Allee aus Silberlinden, die ab dem vierten Quartal 2020 gepflanzt werden sollen. Die Straßenbahnlinien 22 und 26 sind bereits seit Ende 2018 auf der neuen Trasse unterwegs.

Ampeln noch nicht in Betrieb: Straßenbahnen und Fahrgäste haben Vorrang

Ampeln befinden sich an allen Kreuzungen hin zur Grünen Meile. Ihre Inbetriebnahme hat sich aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei Großprojekten wie etwa dem Hauptbahnhof und den um ein Jahr vorgezogenen Arbeiten an der Grüne Meile verzögert, soll nun aber schnellstmöglich erfolgen. Bis dahin fahren die Bahnen in Abstimmung mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) an manchen Kreuzungen auf Sicht. „Für Autofahrer gilt: Straßenbahnen und Fahrgäste haben Vorrang. Eine gegenseitige Rücksichtnahme ist gefragt“, appelliert Erster Bürgermeister Odszuck an die Verkehrsteilnehmer. Beschilderungen wie Stopp-Schilder und Andreaskreuze weisen Autofahrer auf die Straßenbahnen hin.

Momentan werden die neuen Ampeln sorgsam an die Verkehrsströme angepasst, unter anderem an den Haltestellen „Gadamerplatz“ und „Eppelheimer Terrasse“. Dort muss das Zusammenspiel zwischen Ankunft und Abfahrt der Straßenbahnen sowie den Ampeln genau abgestimmt sein, damit Autofahrer halten und Fahrgäste die Straße sicher überqueren können. Auch einige Pflasterarbeiten an Gehwegen sind noch am Laufen und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Der Straßenbau der Grüne Meile hat im Frühjahr 2018 begonnen, zunächst im Abschnitt von der Jensenstraße bis zum Wasserturm. Im Februar 2019 folgten die Bauarbeiten im westlichen Abschnitt zwischen Jensen- und Agnesistraße. Die Fertigstellung der Grünen Meile zwischen Wasserturm und Agnesistraße kostete rund drei Millionen Euro – darunter fallen Straßen- und Kanalbaukosten.

Netzunterbrechung im Langen Anger: Betonleitelemente verhindern Durchfahrt

Die seit September 2019 bestehende sogenannte Netzunterbrechung im Langen Anger in Höhe des Gadamerplatzes bleibt weiterhin bestehen. Allerdings werden die derzeit dort aufgestellten Baken nun durch Betonleitelemente ersetzt, da sich manche Verkehrsteilnehmer nicht an das Durchfahrtsverbot halten. Immer wieder werden die Kunststoffbaken verschoben, um den Langer Anger zu durchqueren.

Die Betonleitelemente, deren Aufstellung mit der Feuerwehr, Rettungskräften und der Müllabfuhr abgestimmt wurde, werden so aufgestellt, dass Fußgänger auf den Gehwegen und Radfahrer auf der Straße weiterhin passieren können, der motorisierte Individualverkehr aber nicht. Auch die Überfahrung des Gadamerplatzes durch Unbefugte soll so künftig unterbunden werden.

Die Betonleitelemente werden sobald wie möglich durch versenkbare Poller ersetzt. Deren geplanter Einbau verzögert sich aber weiter. Grund sind Widersprüche gegen diese Maßnahme, die nun von übergeordneten Behörden und Gerichten juristisch abschließend geklärt werden müssen.