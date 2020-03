Heidelberg – Arbeiten zur Fertigstellung der Max-Jarecki-Straße: Ein- und Ausfahrt in den Czernyring ab 1. April gesperrt! Zufahrt über Langer Anger möglich

Heidelerg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Max-Jarecki-Straße, die den Czernyring mit dem Langen Anger verbindet, wird ab Mittwoch, 1. April 2020, vollständig ausgebaut. So wird der Fahrbahnbelag hin zum Czernyring fertiggestellt und Markierungen werden final aufgebracht. Auf der Straßenseite hin zum Zollhofgarten geht es an den Bau der Gehwege. Außerdem werden Pflanzbeete geschaffen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden vorerst keine Gehwege angelegt, da die Fläche des angrenzenden Grundstücks bei den Bauarbeiten für das neue Konferenzzentrum beansprucht wird.

Die Bauarbeiten in der Max-Jarecki-Straße werden voraussichtlich bis September 2020 dauern. In dieser Zeit ist der nördliche Abschnitt der Straße gesperrt und die Ein- und Ausfahrt in den Czernyring nicht möglich. Vom Langen Anger kommend können Autofahrerinnen und Autofahrer wie gewohnt in die Max-Jarecki-Straße einbiegen und SkyLabs anfahren. Gesperrt ist ab der Grünfläche Zollhofgarten bis zur Einmündung in den Czernyring. Zudem ist die Zufahrt in die Bahnstadt dann auch über die Grüne Meile möglich: Diese soll ebenfalls am 1. April für den Verkehr geöffnet werden. Die Sperrung der Max-Jarecki-Straße erfolgt erst im Anschluss.

Haltestellen für Buslinie 721 werden in den Czernyring verlegt

Während der Bauarbeiten werden die Haltestellen der regionalen Buslinie 721, die die Bahnstadt an das Neuenheimer Feld sowie an den Bahnhof Wiesloch-Walldorf anbindet, von der Max-Jarecki-Straße und der Schwetzinger Terrasse im Langen Anger in den Czernyring verlegt. Fahrgäste finden diese auf Höhe der Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof Süd“. Die neue Haltestelle gilt auch für die Moonliner.