Heppenheim – Sonntags durch den üppigen Kräutergarten schlendern – Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße bietet mit „der offene Kräutergarten“ ein neues Veranstaltung Format an – Heilkräuter des Lorscher Arzneibuchs können ohne Voranmeldung erkundet werden – Kräutergartenführerin steht Rede und Antwort

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau ersetzt die marode Fußwegebrücke über die Bahnlinie in der Merowinger Straße durch einen breiteren Neubau, der künftig auch von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden kann. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche ab Montag, 22. April, und dauern voraussichtlich knapp ein Jahr an. Der Weg über die Brücke bleibt in ... Mehr lesen »