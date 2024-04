Speyer – Ladendieb landet im Gewahrsam

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.04.2024, kurz vor 16 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Wormser Landstraße der Polizei mit, dass sie kurz zuvor zwei männliche Personen des Geschäfts verwiesen hatte. In einem daraus folgenden Streitgespräch habe einer der Männer sinngemäß angegeben, dass er nun in eine benachbarte Drogerie klauen gehe. Die beiden Männer, 19 und 24 Jahre alt, wurden durch eine Polizeistreife vor der Drogerie angetroffen und kontrolliert. Bei dem 19-Jährigen fanden sie eine Flasche eines Fruchtgetränks in der Jackeninnentasche, von der das Etikett entfernt war. Die Eigentumsverhältnisse konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Außerdem wurde bei Heranwachsenden Werkzeug gefunden, welches er zur Begehung weiterer Straftaten mitführte. Der 19-Jährige wurde bis in die späten Abendstunden in Gewahrsam genommen, der 24-Jährige wurde aus der Maßnahme entlassen.

