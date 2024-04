Leimen – Motorradfahrer flieht vor Polizei

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, sollte ein 19-jähriger Motorradfahrer in den Weinäckern von Wiesloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er die Flucht vor der Polizei ergriff, um sich der Kontrolle zu entziehen. Mit deutlich Überhöhter Geschwindigkeit fuhr er entlang der B3 in Fahrtrichtung Leimen. Während seiner Flucht überholte er unter anderem verbotswidrig vor ihm fahrende Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahnseite und beschleunigte sein Motorrad auf zeitweise ca. 220km/h. Zudem überholte er ordnungsgemäß fahrende Fahrzeuge und kam hierbei teilweise in den Gegenverkehr, sodass mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten und dadurch gefährdet wurden. Zu einer Kollision kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. Bei der Abfahrt Nußloch fuhr er mit ca. 150km/h über eine Sperrfläche um eine größere Fahrzeugschlange zu passieren. Im weiteren Verlauf wollte der Motorradfahrer die B3 über die Ausfahrt Leimen verlassen. Aufgrund seiner überhöhten und nicht angepassten Geschwindigkeit wurde er jedoch aus der Kurve getragen und fuhr geradeaus in die dortige Böschung. Hier rutsche er wegen des Untergrundes und eines Bremsmanövers weg und kam zu Fall. Durch die eingesetzten Beamten konnte er letztendlich festgenommen werden. Bei der anschließenden Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt, das Motorrad wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und von einer Fachfirma abgeschleppt. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung ergaben sich nicht.

Im Zusammenhang mit der Flucht des 19-Jährigen sucht die Polizei nach Zeugen und eventuell, durch das Fahrverhalten des Motorradfahrers, geschädigte Verkehrsteilnehmer. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4110 in Verbindung zu setzen.