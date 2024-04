Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit mittlerweile vier Jahren bewirtschaftet ein Team von rund zehn Personen den Begegnungsgarten, der vor Kurzem seinen Namen geändert hat und mit einem neuen Logo aufwartet – der neue MachMit!-Garten. „Der neue Name ist anschaulicher und macht besser deutlich, worum es uns geht“, so Stefan Tippelt, der von Anfang an dabei ist. „Wir möchten die Hockenheimer einladen, mit uns zusammen zu gärtnern. Wir bauen gemeinsam Obst und Gemüse an, pflegen die Pflanzen und ernten dann auch gemeinsam.“ Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Team so etwa 40 Kilogramm Tomaten, die zu Hause als Salat, Ketchup oder Sauce verarbeitet wurden.

Auf einer ehemaligen Brachfläche im HÖP-Gelände ist mittlerweile eine Oase entstanden. Auf über 700 Quadratmetern findet man neben Obstbäumen, Beerensträuchern und Gemüsebeeten auch eine Fettwiese, Trockenmauern, eine Kräuterspirale, eine Benjeshecke und ein großes Insektenhotel. Diese bieten Lebensräume für Insekten und Amphibien. Die naturnahe Bewirtschaftung des Gartens sowie die Schaffung von Lebensräumen für Tiere ist die Grundidee des Gartens. Er will einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Artenvielfalt. Dass Chemie hier keinen Platz hat, versteht sich von selbst. Die Düngung der Pflanzen erfolgt über den eigenen Kompost und Kuhmist direkt vom Bauern.

„Wer bei uns mitmachen möchte, braucht keine besonderen Kenntnisse zu haben – lediglich Spaß am Gärtnern und manchmal auch den Willen, eine Hacke in die Hand zu nehmen und Unkraut zu jäten. Es gibt immer auch die Möglichkeit, jemanden zu fragen, denn wir haben auch erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner im Team.

Wir freuen uns über neue Mitgärtner, denn in der Gartensaison gibt es viel zu tun! Auch Familien sind uns willkommen, denn der Garten ist ein guter Ort, um Kinder in den Umgang mit Pflanzen und der Natur einzuführen“, so Tippelt.



Wichtig ist, dass sich neue Mitstreiter ins Team einfügen wollen. Nicht nur die Idee des naturnahen Gärtnerns sollte geteilt werden. Auch das soziale Miteinander wird gepflegt. Teambesprechungen, um sich untereinander abzustimmen, oder Grillabende, um gemeinsam zu entspannen, gehören ebenfalls zum Programm. Mittwochabends ab 17 bzw. 18 Uhr wird regelmäßig zusammen gegärtnert. Auch außerhalb der gemeinsamen Zeiten ist Mitgliedern des MachMit!-Gartens der Zutritt in den Garten möglich, so dass man nicht auf die gemeinsamen Zeiten festgelegt ist.

Interessierte wenden sich bitte an die Sprecher des MachMit! Gartens:

Sandro Schiefner s.schiefner@gmx.de, Tel. 0176 42684699

Stefan Tippelt STippelt@yahoo.de oder ans Agenda-Büro Elke Schollenberger, e.schollenberger@hockenheim.de, Tel.06205 21-2060

Quelle

Fotos: Lokale Agenda