Ludwigshafen – Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. – Weichen für die Zukunft sind gestellt.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. setzt auf Kontinuität und Zukunftsfähigkeit: Erfolgreiche Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und wegweisenden Investitionen

Die Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. (SGO) blickt auf eine erfolgreiche Jahreshauptversammlung zurück, die am Samstag, dem 23. März 2024, stattfand. In dieser Versammlung wurde nicht nur der Vorstand neu gewählt, sondern auch die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt.

Klaus Maier wurde mit großer Mehrheit als 1. Vorsitzender im Amt bestätigt, was seine beliebte und effektive Führungsrolle im Verein unterstreicht. Als neuer 2. Vorsitzender wurde Michael Hieronimus gewählt, der mit frischen Ideen und Engagement zur Weiterentwicklung der SGO beitragen möchte. Michael Baum tritt die Position des Schatzmeisters an und bringt damit neues Know-how in die finanzielle Verwaltung des Vereins. Frank Bob, der bisherige Schriftführer, wurde erneut in seinem Amt bestätigt und setzt seine wertvolle Arbeit für den Verein fort.

Die Versammlung, an der fast 100 Mitglieder im vollbesetzten Schützensaal teilnahmen, bot die Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die Erfolge zu feiern. Klaus Maier präsentierte in seinem Rechenschaftsbericht eine beeindruckende Bilanz: Die Finanzen des Schützenvereins stehen auf solidem Grund, und die Mitgliederzahlen sind stabil. Darüber hinaus hat der Verein erhebliche Investitionen getätigt, um die Anlagen zu modernisieren und den Verein für die Zukunft zu rüsten.

Die Sanierung der Wirtschaftsgebäude und die Installation einer Fassadenisolierung bereiten den Verein auf einen bevorstehenden Heizungstausch vor. Der 100 Meter Großkaliberschießstand wurde mit einem neuen Dach versehen, und die Beleuchtung auf den Ständen wurde von Halogen- auf energieeffiziente LED-Strahler umgerüstet. Eine bedeutende Neuerung ist die Installation einer leistungsfähigen Solaranlage auf den Dächern, die mit großen Speicherakkus kombiniert wurde. Diese Maßnahme sorgt für eine weitgehende energetische Unabhängigkeit des Schießbetriebs und unterstreicht das Engagement des Vereins für Nachhaltigkeit.

Des Weiteren wurden die Kleinkaliberstände über 50 und 100 Meter mit der neuesten Software zur Schußerfassung ausgestattet und um einen zentralen Netzwerkspeicher erweitert. Diese technologische Aufwertung ermöglicht es, Schießergebnisse und wichtige Daten langfristig und sicher zu speichern.

Die Schützengesellschaft Oggersheim zeigt mit diesen Maßnahmen, dass sie nicht nur Traditionen pflegt, sondern auch zukunftsorientiert handelt und sich den Herausforderungen der modernen Zeit stellt. Die Mitglieder und der Vorstand sehen optimistisch in die Zukunft und planen bereits weitere Projekte, um die Schützengesellschaft weiter zu stärken und den Mitgliedern ein optimales und angenehmes Trainigsumfeld zu bieten.

Quelle: (osi) Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e. V.