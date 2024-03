Heidelberg-Europaplatz: Rund 30 Bäume gepflanzt! Platz rund um das neue Stadtentree wird grüner – Unterirdische Baumgruben notwendig

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Passend zum Frühling wird der neue Europaplatz in der Bahnstadt grüner: Insgesamt werden derzeit rund 30 Bäume auf dem Platz gepflanzt. Der Fokus liegt hier auf Baumarten, die mit heißen urbanen Sommern in den Städten gut zurechtkommen, wie Japanischer Schnurbaum, Silberlinde, Hopfenbuche, Zelkove und Feldahorn.

Aufgrund der unter dem Platz liegenden Tiefgarage ist das Pflanzen der Bäume eine Herausforderung. Es gibt Baumgruben, die bis in die Tiefgarage hineinragen, sodass die Bäume künftig ausreichend Platz zum Wurzeln haben werden. Das Anlegen der tiefen Baumgruben in das Tiefgaragengeschoss ist in der Bahnstadt eine Neuheit. Die Baumgruben mit einer Tiefe von knapp 3,5 Metern umfassen rund 50 Kubikmeter durchwurzelbares Baumsubstrat – was im Vergleich zu den Baumgruben in der Bahnstadt (16 bis 20 Kubikmeter Baumsubstrat) ein enormer Anstieg ist. Es wurden so viele Bäume eingeplant, wie an dieser Stelle möglich sind. Zudem wird es einen Trinkwasserbrunnen im Bereich der Bäume und Rondelle geben.

Die offizielle Eröffnung der Fußgängerbrücke vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofes zum Europaplatz findet am 8. April 2024 statt. Der Europaplatz selbst wird voraussichtlich im Herbst 2024 an die Bevölkerung übergeben.