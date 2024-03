Frankenthal – Rathausplatz: Projekt Mobiles Stadtgrün“ verbessert Situation rund um den Leerstand der ehemaligen Ihr-Platz-Filiale

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthaler Innenstadt „Projekt Mobiles Stadtgrün“ verbessert Situation rund um den Leerstand der ehemaligen Ihr-Platz-Filiale – Folierung der Fensterflächen geplant

Ein weiterer Schritt zur Attraktivierung der Innenstadt ist getan: Pflanzen verschönern die Stadt und spenden Schatten. Aber nicht überall können Bäume, Sträucher gepflanzt und gesetzt werden. Drei mobile Pflanzkübel samt Bepflanzung (Glanzmispel, Narzissen und Immergrün) ersetzen daher, die in 2018 entnommenen Bäume, und verbessern die Situation rund um den Leerstand in der Bahnhofstraße (ehemals „Ihr Platz“). Im nächsten Schritt ist die Folierung der Schaufensterflächen mit Frankenthaler Motiven und einem touristischen Stadtplan in Arbeit.

„Mit verschiedenen Maßnahmen verbessern wir die Aufenthaltsqualität und das Stadtklima in der Innenstadt durch mobiles Stadtgrün und kaschieren den Bereich, der vielen Frankenthalerinnen und Frankenthalern und auch mir persönlich seit 2018 ein Dorn im Auge ist. Da die beiden Gebäudeteile jeweils im Privateigentum stehen, haben wir als Stadt keinen direkten Einfluss auf das, was sich hinter den Schaufensterscheiben abspielt.. Ich freue mich jedoch, dass ich im Gespräch mit dem Eigentümer, dass Einverständnis erhalten habe, die Fensterfront zu folieren. Dies soll als nächster Schritt umgesetzt werden und wird sicherlich optisch eine weitere Verbesserung des Leerstandes herbeiführen.

Die Maßnahmen sind auch Teil der Sauberkeitsoffensive des Teams Sauberes Frankenthal. Schritt für Schritt setzen wir so die Wünsche unserer Bürger um und sorgen für eine schönere Innenstadt“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die neuen Kübel wurden in den Werkstätten des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) hergestellt und durch die EWF-Azubis bepflanzt. Mit dem Pilotprojekt Aufstellung und Pflege von mobilem Stadtgrün wollen wir in diesem Jahr erste Erfahrungswerte gewinnen und für die weitere Gestaltung von flexiblem, mobilem Stadtmobiliar in der Innenstadt aufgreifen und den Gremien vorstellen.

Mehr zum Team „Sauberes Frankenthal“

In der Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ sind alle mit dem Thema Sauberkeit betrauten Bereiche vereint – unter anderem EWF, Bauamt, die Grünpflege, der Bereich Ordnung und Umwelt und die Wirtschaftsförderung. Die Gruppe soll die Bündelung von Zuständigkeiten sowie bestehenden finanziellen und personellen Ressourcen prüfen und Transparenz bezüglich der Reinigungsmaßnahmen und Bemühungen der Verwaltung schaffen. Ein konkreter Aktionsplan ist in Arbeit und wird den Gremien vorgestellt, auch eine langfristige Strategie soll folgen.

Quelle Stadt Frankenthal