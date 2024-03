Ludwigshafen – Unfall auf der Bruchwiesenstraße – Feuerwehr befreit eingeklemmte Person aus Fahrzeug

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) (BS) Am 25.03.2024 um 18:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in die Bruchwiesenstraße gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr folgende Lage vor: Zwei Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Einer kam auf der Straße zum Stehen, der andere beteiligte Pkw stand abseits auf einer Grünfläche. Beide Insassen des abseits stehenden Fahrzeugs konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Der Fahrer des zweiten unfallbeteiligten Pkw war noch in seinem Fahrzeug und wurde medizinisch erstversorgt. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die Person im Fahrzeug wurde mittels hydraulischer Rettungsgeräte patientengerecht durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden zwei Personen in eine umliegende Klinik verbracht.

Während der Einsatz- und Bergemaßnahmen kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.