Ludwigshafen – SPD Fraktion zur Ankündigung der OB das Land zu verklagen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In wenigen Tagen gibt es Halbjahreszeugnisse in den Schulen, und dann steht schon das zweite Halbjahr an. Für Lehrkräfte und alle, die in die Planung der kommenden Monate involviert sind, ebenso für alle Kindertagesstätten in SÜW, hat der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises einen Vorschlag: Wie wäre es mal mit Zooschul-Unterricht? ... Mehr lesen »