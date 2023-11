Germersheim – 25 Jahre Landkreis Krotoszyn (Polen) – 15 Jahre Partnerschaft der Landkreise Germersheim und Krotoszyn Landrat Brechtel – Bewährte und neue Projekte und Begegnungen nach Corona wieder aufleben lassen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir gratulieren herzlich zum 25-jährigen Jubiläum des Landkreises Krotoszyn und zu 15 Jahren Partnerschaft unserer Landkreise. Die Corona-Pandemie konnte unsere Freundschaft nicht schmälern. Es ist wichtig, dass die Kommunen in Europa sich freundschaftlich begegnen und zusammenhalten, egal wie der Wind auf Länder- oder Bundesebene weht“, betonte Landrat Dr. Fritz Brechtel bei der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des polnischen Partnerlandkreises Krotoszyn. Mit einer kleinen Abordnung war er dazu nach Polen gereist, darunter auch das Ehepaar Irma und Eugen Geißert aus Bellheim, das zusammen mit dem Freundschaftskreises „Bellheim-Kozmin“ maßgeblich an der Entstehung der Partnerschaft beteiligt war. Vor 15 Jahren mündeten die zahlreichen Gespräche und mehrere Kennenlernen in der Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages zwischen den Landkreisen Germersheim und Krotoszyn. Auch das wurde im Rahmen des Kreisgeburtstages in Krotoszyn gefeiert. „Ich bedanke mich heute für diese 15 Jahre Partnerschaft und die gegenseitige Gastfreundschaft“, betonte auch der Krotoszyner Landrat, Stanislaw Szczotka.



In verschiedenen Bereichen arbeiten beide Landkreise derzeit an bestehenden und neuen Ideen und Kontakten. Im Sommer fand wieder das bereits etablierte Camp der Jugendfeuerwehren statt, für die nächsten Jahre laufen Planungen, beispielsweise für einen Austausch unter Läuferinnen und Läufern, auf musikalischer Ebene und weiteren ganz unterschiedlichen Begegnungen der Menschen aus beiden Landkreisen. Auch zusammen mit dem Bellheimer Freundschaftskreis wird eine Begegnung organisiert. „Besonders anmerken möchten wir, dass es in beiden Landkreisen Personen gibt, die auf ehrenamtlicher Basis und aus persönlichem Engagement heraus Ideen für ein Miteinander schmieden und Projekte umsetzen wollen. Wir unterstützen das aus voller Überzeugung, denn gemeinsam müssen wir gegen rechtsnationale und antieuropäische Kräfte aufstehen und auf unserer Ebene das Miteinander und die Freundschaft zwischen den Menschen stärken“, so die beiden Landräte.

