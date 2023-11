Ludwigshafen – Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch übergibt Spende an den Freundeskreis von LuZiE

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach mehr als 20 Jahren Pause hatte die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim (IGSLO) am 20. Juni 2023 wieder zu einem großen Schulfest eingeladen. Zum Abschluss der Projektwoche konnten sich an diesem Tag auch die Eltern der Schüler*innen über das Engagement ihrer Kinder informieren. Teil des Schulfestes war ein Kuchenverkauf, dessen Erlös einer sozialen Einrichtung in Ludwigshafen zugutekommen sollte. Die Wahl der Schule fiel auf das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen, kurz LuZiE. Dort finden unter anderem Kinder ein Zuhause, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Nachdem auch Schüler*innen der IGSLO bereits vom Team des LuZiE betreut wurden, war für die Schulgemeinschaft schnell klar, wer die Spende bekommen sollte. Am heutigen Montag, 20. November 2023, übergaben Schulleiter Andreas Wehrmeister und Marco Kinder, der die Projektwoche und das Schulfest mit organisiert hat, einen Scheck über 1.000 Euro an Petra Herbold als Vertreterin des Vereins Freundeskreis LuZiE e.V. Anwesend war auch die Leiterin der Einrichtung, Sabine Buckel. Das Geld soll für eine besondere Freizeitaktion für die Kinder der Wohn- und Krisengruppen des LuZiE verwendet werden. “Wir freuen uns riesig und sind sehr dankbar, dass uns die Schulgemeinschaft der IGSLO mit dieser Spende unterstützt. Da haben ganz viele Menschen zusammengearbeitet, um ein so tolles Ergebnis zu erzielen. Diese Unterstützung tut unseren Kindern und allen Mitarbeiter*innen richtig gut”, bedankte sich Petra Herbold.

