Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kuthan Immobilien Akademie präsentiert zwei Vorträge im Kunsthaus Frankenthal (Mina-Karcher-Platz 42 a) am 25.11.2023:

• „Wissen Sie, was Ihre Immobilie wirklich wert ist?“ ab 11 Uhr

• „Schenken mit ,warmer Hand‘ und was zu beachten ist“ ab 12.30 Uhr

Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Samstag, 25. November 2023, zu Gast im Kunsthaus Frankenthal (Mina-Karcher-Platz 42 a). Der Immobilienmakler Jürgen Boxheimer erklärt ab 11 Uhr wie eine Immobilie bewertet

wird und Notar Michael Weinsheimer nimmt ab 12.30 Uhr in den Blick, worauf beim Thema Schenken mit „warmer Hand“ zu achten ist.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach ihren Vorträgen stehen Jürgen Boxheimer sowie Michael Weinsheimer für die Fragen und Diskussionsbeiträge der Zuhörer zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist

empfehlenswert. Sie erfolgt über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de.

Hier stehen auch weitere Informationen zu unserer nächsten Veranstaltung am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 18 Uhr in Freinsheim.

Michael Weinsheimer ist Dipl.-Finanzwirt, Rechtsanwalt und Notar mit eigener Kanzlei in Frankenthal. Er ist spezialisiert auf vorsorgende Vollmachten im Privatund Geschäftsbereich sowie auf Patientenverfügungen. Jürgen Boxheimer ist Leiter der Niederlassung Frankenthal von Kuthan-Immobilien, Immobilienmakler und zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung D 1 plus. Er ist Diplom-Bankbetriebswirt ADG.

Diese Vorträge finden statt im Rahmenprogramm der Ausstellung “Die Enge und Weite des Geistes” im Kunsthaus Frankenthal. Diese ist bis zum 3. Dezember immer Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Sie kennen Kuthan-Immobilien als renommiertes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen in der Region. Kuthan-Immobilien ist seit mehr als 35 Jahren „Meine Nr. 1“ für tausende zufriedener Kunden in der Region, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Sechs Niederlassungen gehören zum Netzwerk: Ludwigshafen, Mannheim (Neckarstadt-Ost und Eastsite), Frankenthal, Bad Dürkheim, Speyer und Freinsheim. Kuthan-Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Anlageobjekten.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail