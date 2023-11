Mannheim – Einbruch in Weihnachtsmarkt-Stand

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend, in der Zeit von 21:55 Uhr bis 22:15 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise in drei Stände am Märchenwald in Mannheim ein. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Es ist lediglich bekannt, dass eine nicht bekannte Anzahl an Schokolade entwendet wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet.

