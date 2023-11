Heidelberg-Gedenken an die Opfer von NS-Unrecht: Konzept soll Grundlage für Aufarbeitung schaffen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um der Opfer der NS-Gewaltherrschaft in Heidelberg zu gedenken, sollen die an ihnen verübten Verbrechen umfassend dokumentiert und aufgearbeitet werden. Grundlage soll ein von der Verwaltung in Kooperation mit einschlägigen Akteuren zu erarbeitendes Konzept des Erinnerns sein. Federführend bei diesem Projekt ist das Stadtarchiv Heidelberg. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. November 2023 mit großer Mehrheit beschlossen. Ein Zeitplan und die weitere Vorgehensweise sollen bei einem ersten Treffen der Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Bildung mit den einschlägigen Initiativen und Akteuren bestimmt werden. Auch die historische Forschung soll in den Prozess miteinbezogen werden.

