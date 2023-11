Alzey – Internationales Pharmaunternehmen Lilly and Company investiert rund zwei Milliarden Euro in High-Tech Produktionsstätte

Alzey / Mainz – Ich freue mich sehr über die Entscheidung von Lilly, ihre High-Tech Produktionsstätte in Alzey zu errichten. Dies ist eine wegweisende Entscheidung für die Region Rheinhessen, für Rheinland-Pfalz, für Deutschland und letztlich für Europa“, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Bekanntgabe der Unternehmensansiedlung in Alzey. „Als Ministerpräsidentin macht es mich stolz, dass sich internationale Unternehmen ganz bewusst dafür entscheiden, große Produktionseinheiten nach Rheinland-Pfalz zu legen. Die Entscheidung von Lilly ist auch ein Vertrauensbeweis in die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Industriestandortes Rheinland-Pfalz.“

„Erfolg für Rheinland-Pfalz! – Es ist eine besondere Auszeichnung für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz, wenn sich ein internationales Unternehmen wie Lilly and Company, noch dazu in den derzeit weltweit herausfordernden Zeiten, für eine Investition in unserem Bundesland entscheidet. Das belegt: Rheinland-Pfalz ist ein für Unternehmen attraktiver Standort. Er steht für Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg und kann sich als Wirtschafts- und Innovationsstandort im internationalen Wettbewerb behaupten, ganz besonders in den Innovationsbereichen Biotechnologie und Pharma“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

„Die Produktionsstätte Alzey wird zu Lieferstabilität und Versorgungssicherheit von Medikamenten europaweit beitragen. Als führendes Unternehmen in der Pharmabranche bringt Lilly nicht nur hochspezialisiertes Know-how, sondern auch die Vision für zukunftsweisende Entwicklungen nach Rheinland-Pfalz. Die Ansiedlung von Lilly bedeutet aber auch einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Landesregierung, Rheinland-Pfalz zu einem führenden Standort der Biotechnologie weiterzuentwickeln“, betonte die Ministerpräsidentin und unterstrich, dass die Biotechnologie eine Zukunftstechnologie mit einer langen Tradition im Land sei. „Wir haben in Rheinland-Pfalz große Unternehmen und Innovationstreiber, die sich erst jüngst mit großen Investitionen zum Standort Rheinland-Pfalz bekannt haben. Mit Lilly wird ein weiteres großes Unternehmen unsere Biotechnologie-Landschaft erweitern. Ich bin mir sicher, dass sich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Biotech-Netzwerk bieten werden.“

Mit der Entscheidung für den Standort Rheinland-Pfalz unterstreiche Lilly sein Vertrauen in die Innovationskraft der Region. Die vorhandenen Infrastrukturen ermöglichten optimale Bedingungen für Forschung und Entwicklung im Bereich der Pharmaindustrie. „Die Biotechnologie ist der Schlüssel zu bahnbrechenden Entwicklungen in der Pharmaindustrie“, führte die Ministerpräsidentin weiter aus. Sie freue sich sehr darüber, dass das Pharmaunternehmen großes Interesse an der Einbindung in die Region und die Forschungsstruktur des Landes habe. „Die Landesregierung unterstützt Sie hier am Standort mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Herzlich Willkommen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Mein Haus hat den Ansiedlungsprozess eng begleitet. Mit unseren Standortvorteilen, nämlich einer guten Infrastruktur, gelegen mitten in Europa, dem Flächenangebot in unseren Industriegebieten, einer hoch interessanten Wirtschaftsstruktur und einem gut ausgebildeten Fachkräfteangebot konnten wir überzeugen“, ergänzte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. „Die Ansiedlung des weltweit äußerst erfolgreichen Unternehmens bestätigt und unterstützt unsere Aktivitäten zum weiteren Ausbau des Biotech-Standortes Rheinland-Pfalz.“ Die Ansiedlung zeige auch einen Gegentrend zur viel diskutierten Abwanderung der Industrieunternehmen aus Deutschland und sei damit einmal mehr ein Beleg für die Attraktivität unseres Standorts.

Der Bürgermeister der Stadt Alzey, Steffen Jung, betonte: „Die geplante Investition von Lilly in Alzey unterstützt auch unsere heimischen Unternehmen. Sie schafft nicht nur zukunftssichere Arbeitsplätze, zusätzliche Wertschöpfung und langfristiges Wachstum über die Stadtgrenzen hinaus, sondern auch neue Chancen für unsere Stadt. Lilly ist hier die erhoffte „Leuchtturmansiedlung“. Gemeinsam mit starken Partnern aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft entwickeln wir unsere Stadt von der heimlichen zur offiziellen Hauptstadt Rheinhessens.“

„Wir freuen uns riesig, dass Lilly in Deutschland 2,3 Milliarden Euro in eine hochmoderne, CO2 neutrale Produktionsanlage investieren will. Mit dem Aufbau dieses neuen Standorts können wir dauerhaft bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen“, sagte Alexander Horn, Geschäftsführer von Lilly Deutschland.

„Lilly plant den Ausbau seiner Produktionsstätten in Europa, um die gestiegene Nachfrage nach unseren Medikamenten langfristig hier sicherzustellen. Die Entscheidung für Deutschland und insbesondere Alzey ist unter anderem aufgrund der hervorragenden Infrastruktur und sehr gut ausgebildeten Fachkräfte gefallen“, ergänzte Eamonn Warren, Sr. Vice President Manufacturing von Eli Lilly and Company.

Der Geschäftsführer der EGA GmbH, Tim Brauer, sagte anlässlich der Pressekonferenz: „Die EGA GmbH als Netzwerk aus starken regionalen Partnern verfolgt das Ziel der möglichst schonenden Realisierung der Erweiterung des Industriegebietes in Alzey. Schon immer war es ein Wunsch mit dieser vorausschauenden Entwicklung, eine für die Region außerordentliche Ansiedlung zu ermöglichen – mit Lilly ist uns dies nun gelungen.“

„Das Gelingen eines solchen Megaprojektes ist nur möglich, wenn die Partner aller Ebenen miteinander an einem Strang ziehen. Das wurde sehr gut umgesetzt“, lobten die Akteure die Ansiedlung von Lilly.

Lilly ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit Sitz in Indianapolis. Der Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst den Life-Science-Sektor und beinhaltet die Herstellung pharmazeutischer Produkte in erster Linie im Bereich Diabetes. Lilly entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente zur Behandlung von Diabetes, Krebs, Alzheimer-Demenz sowie von rheumatologischen und dermatologischen Erkrankungen. Lilly plant am Standort Alzey die Investition von rund zwei Milliarden Euro in den Bau einer High-Tech Produktionsstätte für Medikamente, die injiziert werden, sowie die zugehörigen Injektionspens.

