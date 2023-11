Transgender Day of Remembrance am 20. November – Programm im ganzen Monat November und ganzjährig kostenfreie Beratung in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 20. November ist der Transgender Day of Remembrance. An diesem internationalen Aktionstag wird der Opfer von Trans*feindlichkeit gedacht und weltweit auf trans*feindliche Gewalt und Diskriminierung aufmerksam gemacht. Auch dieses Jahr setzt die Rainbow City Heidelberg ein Zeichen und hisst am 20. November 2023 Flaggen der lsbtiq+ Community am Heidelberger Rathaus.

Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar noch bis 30. November

Rund um den Gedenktag finden seit 2015 in Mannheim und Heidelberg die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar statt, bei denen durch vielfältige Veranstaltungen unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten von trans* Personen geteilt werden. Dadurch sollen trans* Perspektiven sichtbar gemacht und Raum für Austausch und Diskussion geschaffen werden. Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar laufen noch bis zum 30. November 2023 und werden durch zahlreiche Initiativen und Institutionen in der Region sowie die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim und die Koordinationsstelle LSBTIQ+ im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg ermöglicht. Infos zum gesamten Programm der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2023 gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/lsbtiq.

Kostenfreie Beratung

Gefördert durch die Stadt Heidelberg, finden trans* Menschen, ihr Angehörigen und Fachkräfte, die Fragen zu queeren Themen haben, wöchentlich kostenfreie Beratung bei der Fachstelle PLUS in Heidelberg. Die Beratungen sind aktuell vor Ort, per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an beratung@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es auf der Webseite von PLUS unter www.plus-rheinneckar.de > Angebote > Beratung.

Ergänzend: Weitere Infos gibt es auch online unter www.facebook.com/transaktionswochen,

instagram.com/transaktionswochen, www.heidelberg.de/lsbtiq und www.plus-rheinneckar.de.